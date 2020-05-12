【TG N號房】南韓TG群傳性虐影片案　24歲創辦人潛逃10個月落網揚言公開性奴影片

▲ 「N號房」案件再有新進展，24歲創辦人godgod潛逃10個月後落網。

南韓早前爆出Telegram「N號房」聊天群組案件，主腦威脅受害女性拍攝性虐影片，並上載至Telegram，共吸引26萬網民付費做會員觀看片段，案件曝光後令全國震怒。繼25歲學霸主腦早前被捕，再有24歲創辦人godgod潛逃10個月後終於落網，但他曾揚言自己一旦被捕，會公開「N號房」的性虐影片。

綜合韓國傳媒報道，慶北警察廳去年初開始透過群組網站調查案件，搜查了「博士房」及「N號房」相關人員，早前陸續拘捕了「博士房」的25歲學霸主腦趙主彬及相關共犯，惟一直未找到godgod的行蹤。

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警方於去年7月發現創辦人godgod的存在，追查至今約10個月，終於日前拘捕了一名24歲男子，他承認自己就是godgod。

除了年齡和性別外，警方尚未公布其他關於「godgod」的資訊，僅表示目前仍在調查中，待羈押令發出後，警方會再補充相關資料。

不過，godgod曾揚言自己一旦落網，「N號房」內傳閱的性虐影片會被自動公開。

誘拐多名少女做性奴拍片

godgod是最早利用Telegram建立「N號房」聊天群組的主謀，他開設了1至8號群組，取名1至8號房，每個群組均有3至4名性奴，總共20至30名。godgod誘拐多名少女成為性奴，威脅她們拍攝性虐影片，並將影片分享至群組。不過去年9月，godgod突然消失。

其後有多個新聊天群組出現，當中以「博士房」最有名，收費介乎25萬（約1,500港元）至150萬韓韓圜（約9,099港元）不等。據悉，「博士房」內的受害女性遭到更恐怖的性虐待，而「博士房」的主謀趙主彬等人，早前已被落案起訴。

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責任編輯︰林綺玲