【缺德街坊】天水圍街坊霸公家地晾曬衣物　憤怒青年自稱替天行道掉床單落河

▲ 有天水圍青年看不過眼，將街坊在公眾天橋晾曬的床單掉落河。

在屋邨不時見有街坊在戶外晾曬衣物，在公眾地方晾衫衣物確實有礙觀瞻，加上衞生問題，路人隨意行過打噴嚏或拿衣物抹手，隨時沾上病菌病毒。有青年看不過眼，將街坊在公眾天橋晾曬的床單掉落河，一邊笑著稱「天水圍破壞者」一邊拍片。有關不公開的影片被翻攝放上網，惹起網民兩極留言。

昨日（11日）， 在Instagram「imhkfbi」翻攝一段長約30秒影片，有關影片被分享到Facebook廣傳，拍攝地點是天水圍天澤邨，河上設有天橋，而天橋的兩側欄杆都晾曬大量衣物，見有衣服外，還有枕頭套、被單、毛巾等。一名身穿拖鞋、黑外套街坊裝青年笑說著粗口，拿起一個掛粉紅色床頭套的衣架，嘲笑說有新衣服並拼上身，接著將床頭套丟入河中。

天水圍破壞者

拍攝者似是青年的朋友，笑稱朋友是「天水圍破壞者」，青年沒有停止怒丟衣物落河，接著在欄杆上拉扯拖出一件藍色床單，拍攝者亦有出手幫忙，將床單怒丟下河。

之後，該青年看到欄杆掛有多件毛巾，碎碎念地說︰「係咪鍾意掛喺度？係咪鍾意掛喺度？」再掀起毛巾，看不過街坊霸公眾天橋晾曬大量衣物，似是替天行道怒懲罰他們。在影片未有毛巾被丟下河，但遭掀起後容易被大風吹走。

網民留言兩極

網民看過有關影片議論紛紛，有網民明白青年的行為，有感街坊衣物不見是自找，因為他們是霸佔公家地方，留言︰「掉出街周圍擺就責任自負，試過行行吓有風吹咗條男人底褲過嚟」及「當你屋企樓下周圍連底褲胸圍都掛出嚟，可能你都想幫佢掉咗佢」。

不過，亦有網民大罵青年的做法，認為是污染河流，辛苦清潔工，又表示可能是窮長者或者基層家庭才這樣晾衫，有關衣物對他們來說是很珍貴。

擺出街係唔好睇同自私，但有好多長者覺得放出街曬太陽可以殺菌，希望啲衣物床單唔係窮長者。

晾衫街坊及青年同樣缺德

有網民客觀分析事件，表示兩邊都一樣缺德，街坊不應在公家地晾衫，這沒公德心及不衞生，可留意屋邨有否晾衣物合法區，又或考慮在家用抽濕機。而青年不應破壞他人財物及污染河流。

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責任編輯︰王俊賢