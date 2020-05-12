【救救動物】迷路海豚擱淺沙灘奄奄一息　暖心水族館職員合力送回大海【有片】

▲ 迷路海豚擱淺沙灘奄奄一息，暖心水族館職員合力送回大海。

各地不時出現海豚擱淺的事件。日本江之島近日有一條海豚被沖上沙灘，因脫水極度虛弱，奄奄一息，無法自行回到大海。附近的水族館職員得悉後趕到現場營救，最終將海豚送返大海，場面讓一眾網民大呼「有愛」。

綜合日本媒體報道，江之島有市民於上周六（9日）在沙灘發現一條海豚擱淺岸上，於致電附近的水族館，希望派人員到現場協助拯救。職員和獸醫趕到現場後，發現海豚躺在沙灘上奄奄一息，見狀用毛巾包裹海豚，並進行檢查。

海豚因嚴重缺水，身體非常虛弱，故水族館職員往牠身上潑水，獸醫亦為其注射營養針充體力。這條海豚屬雌性，身長超過2米，獸醫估計牠因迷路擱淺沙灘。經過3小時的救援，海豚的情況得以好轉，水族館職員合力抱起海員，把牠送回水面。

職員第一次抱海豚回大海時，牠似乎尚未適應，只在淺灘內游泳，職員於是再次抱起牠，將送往更深的水域，最終海豚成功游出大海，水族館職員亦對此感到非常安慰。

事件亦令許多網民大為感動，他們紛紛向水族館職員送上感謝，「希望海豚能安全回到同伴身邊，謝謝水族館職員」、「是善良的人」、「能夠安全返回海洋實在太好了」。

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責任編輯：熊詠思