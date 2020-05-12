【郭富城演唱會】城城西褲+Polo Shirt跳足1小時　跟郭富城力撐本土牌子「天王褲」

▲ 郭富城超強彈力褲引起關注。

天王城城郭富城早前（5月9日）舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》取得空前的成功，54歲郭富城在高溫下與近百名舞蹈員在露天地方唱跳一小時，為香港人打氣，全城激讚。近日網上流傳一張郭富城當日與影帝張家輝在電影《提防老千》的造型拼圖，以一張照片說明時尚和災難往往只有一線之差。

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城城當日以白色Polo Shirt和灰色西褲，完美呈現「Less is more」的黃金法則，配合尖頭皮鞋拉長身體比例，令城城的衣著得到認同，更有網民打趣郭富城可以洗脫「國貨城」之名！

城城以香港品牌上陣

不得不讚是城城的灰色西褲，在一連串踢腿舞蹈動作依然完整無缺，韌力十足，令城城演繹《唱這歌》使出招牌動作「Generation Next」時游刃有餘。天王所選擇的西褲並外國牌子，而是香港品牌Initial。

當日Initial的instagram也有標籤感謝城城穿上自家品牌，而城城身穿的西褲為Initial的長青款，售價只需1,390元，希望和城城「撞褲」的朋友可到銅鑼灣東角道分店尋寶。

▲ 郭富城招牌動作「Generation Next」。（取自郭富城IG）

白色為明智之選

《郭富城鼓舞動起來網上慈善演唱會》以白色為主，城城即使穿著大會的Polo Shirt仍能穿出態度，而Polo Shirt是一項非常難駕御的單品，稍有不慎便會穿成「公園阿伯」。

▲ 大會上衣以白色為主。（取自郭富城IG）

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慶幸城城當日沒有為Polo Shirt「反領」，讓它自然貼服，令人感覺簡單、潔淨。考慮到城城需在戶外唱跳一小時，大會選用白色是明智之舉，避免顏色衣服出現汗印的尷尬場面，降低天王「型、英、帥」指數。

黑色長襪非常恰當

現代西服最早出現在法國貴族，即使現在巿場有很多休閒款西裝，但正式的社交場合中顯示出西裝禮儀絕對能夠加分。多次以西裝造型出席代言活動的城城在這方面值得一讚。

▲ 郭富城當日穿黑襪子。（取自郭富城IG）

時下流行西褲下配合淺色或白色襪子，其實在正式場合中應穿著深色的襪子，或與西裝同色系的襪子。所有花紋或Michael Jackson以白襪的配搭都不宜在正式場合出現，另外切記襪子太短。

▲ 郭富城經常以西裝示人。（取自郭富城IG）

城城以疫症為由所舉行的慈善演唱會，不宜過於花巧招搖，所以城城當日的穿著可謂恰到好處。

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