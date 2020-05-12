【新式棺材】疫情爆發遺體處理不勝負荷　哥倫比亞企業研發新式病床1秒變棺材

▲ 哥倫比亞企業研發新式病床1秒變棺材。

新冠肺炎疫情持續，近日南美洲疫情爆發，在醫院及殯儀館無法負荷大量遺體的情況下，有哥倫比亞公司就研發了一張特別病床，病床能1秒化身棺材，以解決病床及棺材不足的問題。

綜合外媒報道，哥倫比亞一間廣告公司目睹鄰國厄瓜多爾疫情爆發後，不少貧困家庭沒法付錢買木製棺材，而且因死者太多，導致不少遺體需放在家中數日才能送去殯儀館，十分淒慘，故此研發出一款「病床棺材」。

▲ 加上金屬扶手變病床。(影片截圖)

據公司釋出的影片，病床由紙板砌成，當加上金屬扶手、滑輪後，就與平常的醫院病床無異，床頭也可調高。病床可承受約150公斤。

▲ 紙板下降變成棺材。(影片截圖)

假如病人不幸去世，也無需將遺體搬起，只需將金屬扶手向下調較，床板便會自動下降，讓病床變成棺材。蓋上棺蓋後，就如普通棺材一樣可由4人搬起移動安葬。

公司總經理Rodolfo Gomez表示，新冠病毒在硬紙板上無法存活超過24小時，而且該紙板為100%可生物分解的材質，故此棺材於不到2年內就會完全分解，售價約663港元。該公司並計劃捐出10張紙板床給哥倫比亞東南部資源貧乏的亞馬遜省。

不過，有醫生質疑紙床板是否堅固，並提醒遺體必須先用密封屍包好，才可以放入棺材，否則可傳播病毒。

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責任編輯：王俊賢