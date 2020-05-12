【疫市優惠】千禧新世界香港酒店Café East   即場入會享自助餐買2送1兼免費任飲【內附會員申請表】

▲ 自助餐不能少的海鮮凍盤。(酒店提供)

千禧新世界香港酒店Café East由即日起至7月31日推出「嘗薈」會員獨家買2送1任點任食自助午餐及晚餐優惠，會員更可免費專享無限暢飲汽水、橙汁及精選啤酒套餐，連非會員也可即場免費申請會籍，立即享有上述禮遇。

▲ 熱葷中的日式天婦羅，是受歡迎之選。(酒店提供)

會員攜同最少兩位付全費的成人，惠顧自助午餐或晚餐亦可享用以上優惠，無限暢飲汽水、橙汁及精選啤酒。優惠由即日起至7月31日，每天均適用，不限於周一至周日及公眾假期。

客人須提前預訂，預訂確認需視乎餐廳情況而定，優惠亦不可與其他折扣同時使用。

入會表格︰https://newworldmillenniumhotel.com/wp-content/uploads/sites/14/2014/05/Epicure-Application-Form.pdf

自助午餐時間（周一至日12nn-2:30pm）

價錢：

周一至五︰成人358元、小童$228元；

周六、日及公眾假期︰成人438元、小童288元



自助晚餐時間（周一至日 6:30pm-9:30pm）

價錢：

周一至四︰成人598元、小童378元；

周五至日及公眾假期︰成人668元、小童438元

**小童價目適用於3至11歲，須加一服務費

電話：2313 4222

撰文：趙景隆