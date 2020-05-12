【屯門公園再淪陷】屯門公園勁歌大媽開Show　疫情下阿伯粉絲脫口罩捧場

▲ 疫情下阿伯粉絲脫口罩捧大媽場。

屯門公園大媽勁歌熱舞的擾民現象，早前引起社會廣泛關注，令賣唱亂舞大媽暫時收斂。不過這批大媽毋懼新冠肺炎，在疫情下再開騷，不但令大批群眾聚集，大部分在場的觀眾更無戴上口罩，令網民憂慮有傳播風險。

疫情下政府發出限聚令，隨疫情放緩政府宣布5月8日起放寬部分社交距離措施，群組聚集限制由4人放寬至8人。酒吧亦可復業，但須遵守更嚴格規定，限制酒吧內人數在50%內、每桌人數上限4人，現場不可舉行音樂表演或跳舞。不過，於屯門公園內近日又再有大批大媽再次表演勁歌熱舞，更引來大批阿伯粉絲聚集。據YouTube影片可見，有屯門三公主之稱的妙妙於5月10日在屯門公園湖邊表演，妙妙未有戴上口罩舉起咪高峰高歌，從影片可見現場至少有20人未有戴口罩，聚集聽歌。從短短5分鐘的影片可見，妙妙表演一曲期間已從觀眾手上收到至少4張100元紙幣，以及十多封利是。

屯門大媽轉型賣水收200元任由伯伯摸臀部

近日有市民報料指，屯門公園近日每天都有十多名大媽手拖一喼喼的啤酒及蒸餾水到場，向現場的伯伯兜售，收費20蚊至200蚊。不過，這批大媽並非單純的賣啤酒及蒸餾水，大媽在伯伯付款後更容許他們摸手腳，甚至胸部及臀部等部位。

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屯門公園大媽唱歌噪音擾民問題持續10年

據早前報道，大媽在屯門公園賣唱的現象已經擾民多年，有網民去年7月曾發起行動，到屯門公園驅趕賣唱性感大媽，還公園一個清靜。據運動負責人當時指，屯門公園大媽唱歌噪音擾民問題已持續10年，康文署一直沒有解決問題。

屯門區議會去年7月9日舉行會議，民主派和建制派的區議員聯成一線、通過取消屯門公園「自娛區」，要求政府部門加強執法。康文署代表指出，會考慮使用《規例》賦予職員的權力，驅逐違規人士，此舉才令賣唱亂舞大媽暫時有所收斂。

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責任編輯：王俊賢