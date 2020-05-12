香港再出發大聯盟發起聯署　2百港企及4千中資企業承諾不裁員

▲ 香港再出發大聯盟舉行「同心抗疫不裁員」發布會。（林宇翔攝）

特區政府800億元代企業出糧的保就業計劃，即將接受申請。由全國政協副主席、前特首董建華及梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，亦發起「同心抗疫不裁員」聯署，近200家港資企業、4000多家中資企業參與，承諾不會於疫情期間裁員，與港人共渡時艱。

「香港再出發大聯盟」副秘書長施榮懷表示，受反修例風波及新冠肺炎疫情影響，諸多行業生意慘淡，如入寒冬。他指，面對日趨嚴峻的就業形勢，大聯盟部分工商界發起人自願主動承擔責任，承諾疫情期間不裁員，而截至目前為止，已有近200間港資企業支持，單是中銀及華潤集團，已涵蓋十萬僱員。

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對於會否進一步承諾減租，大聯盟成立短短一周，有多間企業短時間內響應不裁員是不容易的事，又透露曾有部分發起人提出過「減租」建議，但不同企業有不同情況，目前希望有多點空間商議。

身兼全國政協常委的華潤集團董事長傳育寧，以及新華集團主席蔡冠深亦承諾，雖然大小商戶都面臨困難的經營環境，縮減規模，暫停營業，甚至退出市場，但4000多家中資機構，以及新華集團都將承諾疫情間不裁員。

香港再出發大聯盟勞工界發起人之一，工聯會吳秋北也代表勞工界表示，感謝商界在危難時申出援手，定為渡過難關，是向社會提出正向良好的訊息。

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記者：李淇