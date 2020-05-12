【十八年後的終極告白】肥仔富向強嫂表白　楊卓娜首與何遠東合作：他很照顧對手

▲ 強嫂（楊卓娜飾）發現肥仔富（何遠東飾）對自己有意思。

TVB劇《十八年後的終極告白》本周播至結局篇，今晚（5月12日）《十八年後的終極告白》劇情講強嫂（楊卓娜飾）發現肥仔富（何遠東飾）對自己有愛意，肥仔富表白，可是強嫂表明只當他是亡夫的朋友，失戀的肥仔富傷心欲絕。

首次與何遠東合作的楊卓娜，接受TOPick訪問大讚何遠東既遷就她且有風度，覺得跟他開工很舒服：「首次與何遠東合作拍劇，東東是一個很得意的人，首先外型已很得意，我經常欺負他，叫他肥仔，但他不會介意的。他很照顧對手，任何攬攬錫錫的戲他都會很遷就，很有風度，又會跟我商量該怎麼處理，總括而言跟他開工很舒服的。」

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▲ 強嫂（楊卓娜飾）得悉肥仔富（何遠東飾）對自己有意思。（《十八年後的終極告白》劇照）

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強嫂未忘鬼仔強

《十八年後的終極告白》的鬼仔強首集登場便墜樓身亡，強嫂和豪仔慘成孤兒寡婦，強嫂的連場喊戲觸動觀眾的心。

楊卓娜指：「劇中的喊戲舖排得很自然，每場喊戲也各有不同演繹方式。拍攝時雖然是辛苦的，但可以交到好的功課也很開心。」

▲ 強嫂（楊卓娜飾）只當肥仔富（何遠東飾）是亡夫的朋友。（《十八年後的終極告白》劇照）

楊卓娜對演戲有熱誠

她又談到其中一場難忘的戲：「那場戲是跟東東在廢車場內尋找亡夫的Van仔，是一場情緒很崩潰的戲。Van仔被一些不好的人拖走了，而那架車對我丈夫來說是很重要的，是搵食工具來的，主宰了日後的生活。拍畢那場戲後，監製致電我讚我演得很好，能夠獲得鼓勵令我很開心。」

有時候，楊卓娜也會遇到樽頸的問題：「來到這個階段，我會很想有新嘗試，不想在工作上不停地兜圈，去做一些既沒有發揮且戲份不多、角色很類同的演出，希望能獲得一個進步的空間，而不是只為滿足一個騷的數量或騷錢的問題，而去接一些我沒有熱誠的演出。」

▲ 入行多年的楊卓娜不斷求變。（陳家瑩 攝）

入行19年，楊卓娜仍然不斷求變：「我不想回到10年前，現時所追求的是更有挑戰性的工作，這不是金錢能給予我的滿足，也不需要有任何的獎項。我喜歡演戲，就是享受那個過程，我從沒有衡量過需要有甚麼結果。唯一支持我走下去的就是不停的演出機會，能肯定自己存在的價值。」

記者：梁樂欣

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