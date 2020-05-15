【抗疫優惠】九龍灣餐廳推成本價$59自助午餐　良心餐廳只求能出糧：一個員工都不能少

▲ （圖片來源：Cafe Wellcome x BBQ Place Facebook）

新冠肺炎疫症未息，不少人的生計都受影響。位於九龍灣的餐廳Cafe Wellcome x BBQ Place由3月起推出HK$59超平午市自助餐優惠，在疫症期間為保員工飯碗及為香港人打氣。

▲ 客人可品嚐到MÖVENPICK雪糕！（圖片來源：Cafe Wellcome x BBQ Place Facebook）

擁有有過萬呎空中花園的餐廳在今年2月起已推出不同的餐飲優惠與港人一起抗疫，包括HK$68自助午餐及HK$29外賣自取套餐，他們由3月起更推出成本價HK$59自助午餐優惠！

餐廳的自助午餐時段為逢星期一至五上午11時至下午３時，只需$59（原價$78，不收加一服務費）可以任飲任食，優惠期間送movenpick雪糕一杯，客人可以在室內坐90分鐘或坐在外面花園坐足4小時。

餐廳提供數款冷盤、沙律、甜品、十多款熱盤、中或西湯和多款飲品，客人可吃到楊州炒飯、雞翼、咖喱角、炸饅頭、春卷及長通粉等等。

▲ （圖片由受訪者提供）

餐廳的經理葉小姐表示在疫情期間為了穩定同事的生計，所以用成本價去做自助餐，務求薄利多銷，希望能出糧給員工。

她直言早前的限聚令對於餐廳也有影響，因為之前自助餐高峰時每日有500人左右，但因為疫情和限聚令的關係，人數跌到只有100人，甚至最差試過30至40人左右，

我們也是掙扎求存的！

▲ 自助餐提供多款熟食。（圖片由受訪者提供）

面對政府要求餐廳保持1.5米的距離，若要做到這要求，葉小姐知道生意會再受影響，但他們仍然保持這個優惠，堅持做到平價，希望有人流，解決日常基本支出。

我們本著想辦法為員工，希望可以出到糧給他們生活。

自優惠推出後，有不同的類型客人光顧，包括長者及一家大小，他們一星期大約來三至四次左右。另外，當中也有在辦公室工作及從事工程裝修的客人。葉小姐希望疫情快過去，香港人的生活回復正常。

▲ （圖片來源：Cafe Wellcome x BBQ Place Facebook）

Cafe Wellcome x BBQ Place詳情

地址：九龍灣國際展貿中心4樓21,23,25店

訂座電話：2111-1411

自助午餐時段：逢星期一至五(公眾假期除外）上午11時至下午３時

價錢：$59／每位（原價$78／每位，不收加一服務費）

WhatsApp訂座：http://bit.ly/2Yd91sv

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責任編輯：王芷瑩