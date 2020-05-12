【養生佳品】春夏季節的「長壽菜」　紅莧菜補鐵又補鈣

▲ 春夏季節的「長壽菜」，紅莧菜補鐵又補鈣。

莧菜是春夏季節的「長壽菜」，莧菜的主要營養成份有蛋白質、胡蘿葡素、鐵、鈣、鋅、維生素C及膳食纖維等，是很好的食療蔬菜，其中紅莧菜不僅補鐵，還補鈣，大家不妨趁現時莧菜當造，多多進食。

註冊營養師楊盈希（Hayley）早前接受TOPick訪問時表示，如缺乏鐵質，短期內會經常感到疲倦乏力，如長期缺乏有機會導致缺鐵性貧血及免疫力下降。她推介10款含豐富鐵質的食物，包括紫菜、芝麻、腐竹及莧菜。

莧菜富含鐵質

不過，她指出，雖然紫菜、芝麻、腐竹每100克所蘊含的鐵質比較多，但因每次食用量較少，能夠吸收的鐵質不高。另外2片腐竹已含4克脂肪，屬高脂食物，不建議經常進食。而莧菜富含鐵質，每100克含有5.4毫克鐵質，每食用份量300克（半斤），則含有16.2毫克的鐵質。

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Hayley稱，香港成人每日平均攝取8毫克鐵質，成年人建議每日攝取量根據性別而略為不同，建議男士每日攝取8毫克，女士每日攝取18毫克，而孕婦需求更大，建議每日攝取27毫克。

莧菜富含高鈣 比菠菜還高

莧菜除富含鐵質外，還是屬高鈣蔬菜，澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien Lau）曾精選5款高鈣蔬菜，建議市民食用以補充鈣質，當中每100克莧菜，則含209mg鈣；比菠菜的136mg還高。

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另據台灣媒體報道，莧菜蛋白質含量亦比一般蔬菜高，尤其紅莧菜每100克中含有2.9克的蛋白質，很適合茹素者補充蛋白質；膳食纖維則可以防止便秘，胺基酸還能提高免疫力，故有「長壽菜」的美名。

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責任編輯：羅嘉欣

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