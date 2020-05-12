【夫妻的世界】大結局金喜愛跟前夫上床誓掀高潮　Now TV同步播原裝英劇《佛斯特醫生》

▲ 本周末，大熱韓劇《夫妻的世界》將播映大結局，男女主角的下場跟原裝英劇版本有何不同，應是很多觀眾的疑問。（劇照）

韓劇熱潮勢不可擋，尤以近日最熱爆的《夫妻的世界》掀起一波又一波的話題，收視更屢創韓國收費電視台JTBC開台以來的最高佳績，劇中陷入感情漩渦的男女主角金喜愛、朴海俊、韓素希、李茂生，更是人氣急升。香港觀眾通過緊貼韓國24小時後上架的「黃Viu」追實劇情，大呼狗血情節過足戲癮，現在更可於Now TV自選服務的BBC First連煲原裝英劇《佛斯特醫生》（Doctor Foster），絕對是留家抗疫煲劇最佳節目。

▲ 《夫妻的世界》的情節寫中不少夫妻的感情關係與糾結。（劇照）

將於本周末播畢的共16集《夫妻的世界》，為韓國JTBC於3月27日起開播的「金土劇」，改編英國BBC One的電視劇《佛斯特醫生》，由《Misty》導演毛完日執導、《玉氏南政基》編劇朱賢合作打造，講述一對夫妻相愛相分相爭的糾纏不清故事。第12集創下最高平均收視率24.332%，刷新了去年《SKY Castle》創下的最高平均收視率23.779%的紀錄，也刷新JTBC電視台戲劇節目最高收視紀錄，同時成為韓國非無線（付費）電視台最高平均收視的戲劇節目。

▲ 有指英劇《佛斯特醫生》打算開拍第3季，惟一直只聞樓梯響。（劇照）

Now TV的「黃Viu」緊貼韓國逢每星期六、日火速上架，令《夫妻的世界》在香港播出以來，因著劇中的人性表現、故事題材，還有自以為幸福常伴的正印、渣男老公及橫蠻小三的演技，都成為大家茶餘飯後的話題。本周末的大結局，更有金喜愛飾演的池聖雨，在「小三」呂多景面前自揭已跟多景結婚的李泰旿，不久前曾跟她上床，結局篇誓掀高潮。

不論故事、情節鋪排、選角，以及3位主演演員金喜愛、朴海俊和韓素希的演技，都獲得大量好評，有讚無彈，甚至更有評語指韓版比起英國原裝版本《佛斯特醫生》更好看！

▲ 觀眾先睹為快共兩季的《佛斯特醫生》，就可以親自做劇評家，驗證韓版是否更優勝過英版。（劇照）

如未看過英國版，又怎可如此定案呢？又或想知韓版兒子俊英因為父母離婚後的心路歷程變化，會否像英劇般「爛尾」而遠走高飛？很想見到渣男老公是否一如英版的痛苦下場？現在可以一次過在Now TV自選服務的BBC First煲足兩季《佛斯特醫生》兩季共10集，每集1小時很快就可以煲完，之後再看本周末的《夫妻的世界》大結局，觀眾就可以親自做劇評家，驗證韓版是否更優勝過英版了！

《夫妻的世界》

黃Viu、Now劇集Express現已上架

《佛斯特醫生》第1、2季

BBC First現已上架

記者：Kristy