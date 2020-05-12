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【玫瑰痤瘡】皮膚易紅刺熱長粒粒或患玫瑰痤瘡　皮膚科醫生剖析玫瑰痤瘡成因及徵狀

健康 17:24 2020/05/12

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皮膚經常臉紅紅，甚至有刺熱感覺，是否代表患有玫瑰痤瘡？玫瑰痤瘡的病徵、起因及治療方案又是如何？皮膚科專科醫生陳上熙在Youtube拍片講解玫瑰痤瘡。

陳醫生分享了一名玫瑰痤瘡患者的個案。該名患者為40多歲的女士，經常臉紅，而且紅的時間愈來愈長。一般去到悶焗、較熱的地方、曬完太陽，臉就會紅。有時情緒激動一點，臉也很易會紅，甚至會長粒粒，臉有很熱、刺痛的感覺。

玫瑰痤瘡成因

陳醫生解釋，玫瑰痤瘡很多時成因不明，但知道皮膚上面的血管變得比較敏感，容易擴張使皮膚充血。如用顯微鏡看皮膚裏面，可見到白血球細胞圍住毛囊，造成發炎，在顯微鏡底下，可見微絲血管擴張。嚴重的個案，例如病人有酒渣鼻，亦都會見到油脂線增大。

什麼人容易患上玫瑰痤瘡？

女士、皮膚較白人士。男性患者數目較少。

如何分辨玫瑰痤瘡、濕疹、脂溢性皮炎、紅斑狼瘡？

  • 濕疹：皮膚較乾燥
  • 脂溢性皮炎：掉皮情況更嚴重，掉出來的皮都不一樣，比較偏黃及大塊
  • 紅斑狼瘡：很多時不只是皮膚有問題，本身病人都有其他關節問題，以及皮膚有時會遺留下疤痕。

玫瑰痤瘡病徵：

通常影響面部正中間，呈十字形狀，影響臉頰、鼻子、下巴、額頭，細心地看，玫瑰痤瘡的皮膚很多時都有微絲血管擴張的跡象，並可分為3類：

  • 紅疹血管擴張型：

臉頰、鼻子、下巴、額頭有紅疹，除了紅疹外，亦都可以見到細小微絲血管痕跡，

  • 丘疹膿瘡型：

丘疹即臉部出現一粒粒，而這些一粒粒有時會含膿，相比下暗瘡，它們形成永久性疤痕或凹凸洞比較少：

  • 酒渣鼻：

這類玫瑰痤瘡最難對付，因為鼻上的油脂線變得愈來愈大，有一塊塊的腫塊在鼻子上面，導致鼻子變凡愈來愈大。

預防：

  • 防曬
  • 避免飲飲酒、熱茶、濃咖啡
  • 避免去焗束、炎熱的地方

治療：

如病情較輕，可用外塗藥物控制病情；如丘疹膿皰型，需服食口服抗生素，還可利用激光控制皮膚的紅疹。酒渣鼻者可利用手術，改善鼻上的皮膚。

影片獲「SkinRight 陳上熙醫生」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

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