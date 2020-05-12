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【育兒心得】小朋友如海綿最愛模仿成人說話　父母應及時制止不當口頭蟬

親子 13:11 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

母應及時制止孩子不當口頭蟬。（iStock圖片）

快滿3歲的孩子說話能力突飛猛進，喜歡模仿成人說話，無論語句還是語氣都學到十足，作為家長得警惕慎言，生怕這小海綿甚麼都吸進去。不過無論怎樣小心，孩子還是在所難免地接觸到一些不太理想的言辭。最近兒子學到幾句我認為不能忽視的口頭禪，其中一句是︰「梗係啦！仲使問？」

有次見他的玩具沒放好，就問他︰「Adrian，玩具是放這裏嗎？」他居然囂張地答︰「梗係啦！仲使問？」不收拾還理直氣壯？對我如是，對其他人如是，間中展現不尊重的語氣。告誡過他不能這樣，但隔天又故態復萌。

更糟糕的是，家中長輩聽到孩子老積地扮大人說話，覺得很有趣，經常引導他重複演繹這些口頭禪，甚至表演給鄰居看。成人這些「引以為傲」的舉動，給孩子很壞的觀感，認為這些說話和語氣沒問題，助長不良言行。

老實說，當家人叫孩子向我表演，我真的看傻了眼。可是我理解他們只是沒有深思熟慮。

作為孩子的共同照顧者，我直接跟他們陳明事情後果，請他們停止上述行為。同時，再次告誡兒子這樣說話並不禮貌，除了讓他感同身受被人囂張對待的滋味，還親身示範較理想的對答，然後角色扮演重組案情，要求孩子用新學的方法取代不禮貌的舊句回答。由於發現尚早，多試幾次孩子就改善過來。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」

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撰文：Audrey Ng 80後P牌媽咪

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