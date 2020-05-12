【夜店播毒】梨泰院感染群集新增至101人　一人並沒光顧「毒王」所到場所

▲ 梨泰院夜店新冠肺炎感染群組新增至101人。

日前爆出的首爾梨泰院夜店群聚感染事件，相關新冠肺炎確診個案已增加至101宗，其中首爾市確診人數為64人，成為首爾市內第二大的感染群組。感染群組由一名「毒王」到5間夜店狂歡開始散播。

全國101人確診 成首爾第二大感染群組

一名來自京畿道龍仁市的29歲男子，因發燒及腹瀉等症狀，5日到醫院檢查，6日確認感染新冠肺炎。他在確診前，曾在1日晚間和2日凌晨曾到梨泰院5間夜店，被韓國傳媒稱為「梨泰院毒王」。

首爾市政府5月12日公布，連同午夜的確診個案，梨泰院夜店群聚感染事件確診人數已經增至101人，其中64宗隸屬首爾市、23宗隸屬京畿道、7宗隸屬仁川，其他分別隸屬忠清北道、釜山和濟州。這次亦是首爾九老區客服中心出現98宗相關個案後，第二大的感染群組。

其中一名20多歲男子，2日到訪位於梨泰院的夜店「Made」，並不是「毒王」所到的5間夜店之一，但最終亦確診新冠肺炎，令人擔心梨泰院其他夜店也正在發生傳播。

防止防疫破口 將調閱消費及通訊紀錄

南韓政府為免疫情爆發，一一致電曾到夜店的人士接受病毒篩查。當局透過夜店出入名單，列出了一份有5,517人的相關清單。但由於發現群組感染的是同志夜店「King Club」，不少進場人士害怕性取向曝光，一開始已經填寫假資料，當中有3,112人填寫假資料或拒接電話。當局決定以強硬手法處理，投入2,162名警力協助調查，如果不配合檢查，將會調閱信用卡消費紀錄與通訊紀錄，甚至以CCTV決定身份，不讓此事成為防疫破口。

首爾市長朴元淳表示，客人如擔心身份洩露，可匿名進行檢測，僅需向當局提供電話號碼以供聯絡。他更警告，如有人曾於該段時間到訪夜店但不進行檢測，一經發現，當局將對其處以200萬南韓圜（約港幣1.2萬元）的罰款。

韓國中小學本來13日開始陸續復課，卻因為夜店感染事件而推遲復課時間，全體學生延後至20號。

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責任編輯：羅嘉欣