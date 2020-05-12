【免費機票】卡塔爾航空送出10萬張機票　感謝全球醫護工作者【內附登記方法】

▲ 卡塔爾航空向全球醫護工作者送出10萬張免費機票。（截圖來源：卡塔爾航空官網）

新冠肺炎疫情漸漸穩定，有賴醫護人員不辭勞苦，默默付出！卡塔爾航空昨日（11日）宣布向全球醫護工作者送出10萬張免費機票，感謝醫護付出！

卡塔爾航空向全球醫護工作者送出10萬張免費機票，每位醫護最多可以換2張（自己及一位旅伴）經濟艙來回機票，去任何一個卡塔爾航空航線內嘅航點，只需繳稅便可。

此外，成功登記的人士可得到多哈機場內的卡塔爾免稅店65折優惠券。如果作為Privilege Club會員，可以賺取里數。

卡塔爾航空昨日（11日）Facebook發文表示由今日（12日）起送出機票，

在國際護士日，從明天（12日）到5月18日, 我們將在卡達航空網路的任何地方贈送100,000張免費回程票給醫療專業人員。

醫護人員只要到卡塔爾航空官網登記，登記後會提供優惠碼，再用優惠碼預訂機票即可。

▲ 填寫登記表格（截圖來源：卡塔爾航空官網）

是次優惠每個地區的名額不同，卡塔爾航空的優惠碼在搜尋的時候便要輸入，上機時亦須出示相關證明文件。此外，每天都有限定登記名額，並天天更新名額。即使當天滿額，各位醫護人員也可在翌日登記。

此優惠只限前線醫護人員使用，包括醫生、開業醫生、護士、護理人員、實驗室檢師、臨床研究員、藥劑師。乘客必須於登機櫃位出示有效証明文件的正本，文件上亦須清楚例明其職業名稱。如醫護人員未能同行，則其同行乘客將無法登機。

特別注意，登記時要根據多哈的時間，以Doha time (GMT+3)計算。多哈比香港時間慢5小時，所以多哈的00:00等於香港時間05:00。

申請日期：即日至2020年5月18日

機票預訂日期：即日至2020年11月28日

旅行日期：2020年5月26日至12月10日

責任編輯：陳珈希