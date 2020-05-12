  • 29°C
香港時間 : 2020512日 (二) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【免費機票】卡塔爾航空送出10萬張機票　感謝全球醫護工作者【內附登記方法】

精明消費 13:49 2020/05/12

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

卡塔爾航空向全球醫護工作者送出10萬張免費機票。（截圖來源：卡塔爾航空官網）

新冠肺炎疫情漸漸穩定，有賴醫護人員不辭勞苦，默默付出！卡塔爾航空昨日（11日）宣布向全球醫護工作者送出10萬張免費機票，感謝醫護付出！

卡塔爾航空向全球醫護工作者送出10萬張免費機票，每位醫護最多可以換2張（自己及一位旅伴）經濟艙來回機票，去任何一個卡塔爾航空航線內嘅航點，只需繳稅便可。

此外，成功登記的人士可得到多哈機場內的卡塔爾免稅店65折優惠券。如果作為Privilege Club會員，可以賺取里數。

卡塔爾航空昨日（11日）Facebook發文表示由今日（12日）起送出機票，

在國際護士日，從明天（12日）到5月18日, 我們將在卡達航空網路的任何地方贈送100,000張免費回程票給醫療專業人員。

醫護人員只要到卡塔爾航空官網登記，登記後會提供優惠碼，再用優惠碼預訂機票即可。

填寫登記表格（截圖來源：卡塔爾航空官網）

是次優惠每個地區的名額不同，卡塔爾航空的優惠碼在搜尋的時候便要輸入，上機時亦須出示相關證明文件。此外，每天都有限定登記名額，並天天更新名額。即使當天滿額，各位醫護人員也可在翌日登記。

此優惠只限前線醫護人員使用，包括醫生、開業醫生、護士、護理人員、實驗室檢師、臨床研究員、藥劑師。乘客必須於登機櫃位出示有效証明文件的正本，文件上亦須清楚例明其職業名稱。如醫護人員未能同行，則其同行乘客將無法登機。

特別注意，登記時要根據多哈的時間，以Doha time (GMT+3)計算。多哈比香港時間慢5小時，所以多哈的00:00等於香港時間05:00。

申請日期：即日至2020年5月18日

機票預訂日期：即日至2020年11月28日

旅行日期：2020年5月26日至12月10日

責任編輯：陳珈希

著數優惠 卡塔爾航空

最高瀏覽

天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
13:53 2020/05/11
天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
10:00 2020/05/11
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部
17:54 2020/05/11
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部