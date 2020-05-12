【我們結婚了】蘇玉華潘燦良入紙註冊結婚　結束24年愛情長跑

▲ 蘇玉華潘燦良終結婚了。

52歲蘇玉華和現年53歲「劇團王子」潘燦良，拍拖24年，有傳媒指二人今年終宣布結婚，結束逾廿年愛情長跑，恭喜蘇玉華潘燦良。

今日有傳媒發現蘇玉華潘燦良5月5日已正式入紙登記結婚，不過蘇玉華未向傳媒親口承認喜訊。

有指潘燦良在2014年已經求婚成功，阿蘇亦曾承認，不過未有實在計劃，更指二人喜歡即﹐有好消息會告訴傳媒。

向來獨立自主的蘇玉華與男友潘燦良已同居生活多年，感情要好，可是男方多次向她求婚，伊人過往都不答應。

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▲ 蘇玉華在情侶同時也是舞台劇的最佳拍檔。（取自蘇玉華facebook）

蘇玉華早預告隨時簽紙

她曾受TOPick訪問曾表示：「我尊重婚姻制度，如果朋友結婚，我一定赴宴、替他們高興，因這兩個人決定以後在一起，是難能可貴，很值得恭喜。

她又指：「我不結婚是否表示不認同婚姻制度？不是！只是不同人有不同選擇。結婚為了甚麼？取名份？生小朋友？或者為有個男人照顧你？如果是以上原因，我猜我不需要結婚。

▲ 蘇玉華對婚姻一向有自己看法。（經濟日報圖片）

她過去曾很滿意不結婚的狀態，「這就是我們尋找出來的生活模式，而且大家都很happy about it，我們為何不繼續？不是堅不堅持，我們隨時也可簽紙結婚，但不簽可不可以？可以。兩個人相處最緊要是快樂，以及令彼此成長。我們互相欣賞，不是已很好？」

她又謂：「又或者眼見很多人都結了婚，可是婚姻承諾卻不兌現，而我們沒承諾，但所有事都兌現了，不是很好嗎？可能我既傳統又不傳統，在婚姻上，就不太傳統，但不傳統也可以過得很好。」

不過，二人終結束愛情長跑，幸福步入婚姻。

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