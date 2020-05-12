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港大研「超級鋼」強度韌性優於航天鋼材　可製輕身慳油汽車

社會 13:28 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

香港大學機械工程系系副主任黃明欣（右）研發出超級鋼。（程志遠攝）

香港大學機械工程系系副主任黃明欣3年前發明「超級鋼」，能以兩成的成本，製作強度較航天用鋼材更強的鋼材，當時未有數據支持。現在最新進展是「超級鋼」已完成韌性測試，確認韌性較航天鋼材高。下一步將跟汽車及橋樑公司合作，未來或能製作更輕更慳油的汽車，和跨度更大的橋樑。

鋼材在基建工程和汽車製造上不可或缺，黃明欣3年前發明「超級鋼」，其強度超越航天科技所用的鋼材，原材料成本上亦少80%，惟其韌性一直未有數據支持，至今未能於市面量產。

黃明欣3年前發明「超級鋼」。（程志遠攝）

有關研究最近完成，證實超級鋼的強度和韌性均較航天用鋼高，而成本亦貼近一般汽車用鋼材。黃明欣指，已和一家內地頂級橋樑製作公司和車廠接洽，倘完成測試，未來就有機會投入使用。

他解釋指，超級鋼在製作汽車時，能在維持強度的同時，以較現時薄的鋼片製作汽車，減低車身重量，達至減排慳油的作用。另外，亦可用超級鋼製作更優質的車用彈簧，加強避震功能。

其實超級鋼的製作原理，就是以專利配方，在煉鋼過程中加入暖軋（warm rolling）和退火（annealing）兩個步驟。如此煉製，會令鋼在拉扯時產生很多小裂紋，這些小裂紋會分擔鋼材承擔的壓力，從而達到提高強度和韌性的效果。

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記者：陳梓蔚

汽車 工程 香港大學 航天科技

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