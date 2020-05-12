【台灣移民】黃秋生擬移居台北　移民台灣4大途徑你要知【內附申請方法】

▲ 有傳黃秋生移民台灣，他表示喜歡那邊的自由空氣。

台灣是港人熱門的移民選擇之一，因其門檻低，黃秋生在昨日（5月11日）飛往工作，並正進行居家檢疫14天，他在個人社交平台回應網民留言時透露，有意準備移民台灣。黃秋生2012年曾接受台灣《Cue.電影生活誌》訪問，當時他往台拍攝電影《西門町》，談到對於台灣的印象，他直言：「台北真的好啊，市民乾淨、斯文、有禮，交起朋友來感覺非常舒服，整個城市又漂亮，路上兩邊都是樹，一般市民也不會隨便跑來你面前亂拍照或問候你。」

▲ 秋生的facebook首頁照換上三年前在台灣的獨照。（取自facebook）

台灣地理上又鄰近香港，文化差異少又沒語言障礙，近年成為港人移民的首選，究竟目前除了婚姻關係外，還有甚麼途徑可以移民台灣？

▲ 黃秋生擬移民台灣，台灣網友也大表歡迎。（相片︰經濟日報圖庫）

1. 投資移民 150萬港元在台營商3年

香港永久性居民只需在台灣投資600萬元新台幣（約150萬港元），經中央目的事業主管機關審查通過，確實經營及納稅，便可攜帶配偶及未滿20歲子女獲准在台灣居留。

港人獲得外僑居留的身份後，在台連續居留滿一年（一年內得出境30天），或連續居留滿二年且每年在台居住270天以上，便可申請定居。

但去年台灣新修定的投資移民計劃，營商或投資期由1年增至3年，增加每年至少聘請2名當地員工的要求，並要申請人填寫預計營業額。據台灣當局規定，申請人通過審查後可申請在台居留證，連續居住滿1年可入籍台灣。如申請人無法符合營運3年的條件，當局有權沒收批出護照。

2. 技術移民 港人專職有著數

港人具備專業技術能力，並已取得香港政府之執業證書或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就者。專業人士取得台灣居留證後，不需要取消香港身分證，也不需在台灣從事相關工作，隨時港、台兩地出入境。

3. 在台創業 13萬港元創業起動

若未有足夠彈藥移民，但又想在台灣生活。年輕人可考慮在台灣創業，並申請工作居留。

申請人先要有50萬新台幣(約13萬港元)作為營運資金，在台開設公司後，便受聘於自設的公司，可以申請工作居留許可一年。不過，有關公司必須證明每年營業額達300萬元新台幣(約78萬港元)，並繳付營業額當中5%作為銷售稅，申請人才可繼續延期居留，每次續期1年。

4. 升學 合青年人台灣追夢

年輕人可以到台灣升學，畢業後留台工作並連續居留滿5年，且最近1年於台灣平均每月收入超過「中央勞工主管機關」公告基本工資2倍者，即月入達10,000港元便可申請定居。

詳情可登入台灣入境處看更多的資料

撰文︰司徒家傑