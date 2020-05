【減肥大作戰】減肥不一定要減澱粉質　營養師分享6種瘦身Keep Fit常見謬誤

▲ 澳洲註冊營養師Jim Lau分享6種減肥常見謬誤。

減肥修身是女士終身事業,但用錯方法瘦身,可能會適得其反。澳洲註冊營養師Jim Lau就分享了6種減肥常見謬誤,如一般人以為減肥要減澱粉質、食水果易肥等,其實不然。除了分享減肥謬誤外,Jim還分享了如何正確飲食,不妨參考一下:

又到了夏天,很多朋友們都正在計劃減肥大計,想在夏天來臨前有最好的身段示人,在減肥期間往往會從不同途徑中聽到很多似真非真的「知識」或自行產生的「謬誤」,今日同大家總結營養師經常聽到的減肥謬誤。

減肥一定要減澱粉質

這是我每年聽得最多的說話,很多人都會以為減肥必須要減澱粉質,其實減肥不一定要減少澱粉質,只要重新分配食用澱粉質的時間就可以,記得「每一餐進食是為了下一分鐘的能量需求」,很多人都把最多澱粉質的時間放於晚餐,但忘記了晚餐後其實都是躺在沙發上,所以晚上的澱粉質攝取很容易會變成過量。

所以最好食用澱粉質的時間,就是中午,因為身體仍在活動狀態,能加快澱粉質燃燒。

運動後進食晚餐會好肥

有一個好簡單的邏輯,就是老闆在任何時間出糧,薪金都不會和出糧時間有所改變,所以其實不會因為做完運動之後進食,令食物熱量提升,但是要注意的是運動後好容易會出現低血糖,令到過分進食。

所以如果是運動後才進食的話,盡量以高蛋白低碳水化合物為主,另外如果運動是在45分鐘內,基本上飯前或飯後進食是沒影響,因為身體有足夠儲備去應付。同時也不存在「飯後運動難減肥」,因為食物由消化到可利用,需時2至3小時,但是注意飯後立即去做運動,消化系統會被大量血液佔據,很易出現頭暈狀況。

減脂=減重=靚?

體重好比一個空樽,入面裝著不同東西,脂肪只是其中一個東西。

所以減脂和減重不是對等關系,有研究指出當我們進行體重管理時,身體減脂後會同時按比例減少肌肉和水份,完成三個步驟才會見到體重下降。但是如果你有同時做運動,身體會提升肌肉量,所以體重並不會即時下降。

另外很多單靠飲食達致減體重的朋友,經常會出現一個有趣情況——「 明明好多人話我瘦左,但是體重無改變!」 皆因身體在減脂同時增加了水份(見下圖),多餘的水份本身可經運動排走,但因為沒配合運動會使他們重新累積,令體重改變不明顯。(見下圖)

晚上飲少啲水,無咁水腫

身體水腫原因,是因為身體不能在食物中攝取足夠水份或鈉質太高,令身體主動累積水份。在體重管理時,最好解決水腫方法就是恆常飲用水份,令身體不會出現水份不足的情況。另外也要減少食用高鈉食物,例如薯片,防止鈉質過高。

水果會致肥

只要在一日2至3份水果,水果中的糖分基本不會對熱量有影響。

很多人第一次見我的時候,根本沒有進食水果的習慣但卻問「水果好肥架,唔係咩?」我就會笑著反問,「你都無食,又唔見你瘦?」,所以根本沒有一種食物令你肥,只有一種不良飲食習慣令到體重增長。

食清啲,減快啲

很多朋友都以為減肥等於白烚食物,無油、鹽和糖,根本不是長遠減重的方法。記得你維持體重的方法正是你減重時使用的方法,很難以長期白烚食物和「零外出飲食」的情況下維持一個長時間,所以白烚食物,無油、鹽和糖的方法反而會加隨後快反彈風險。

另外,有研究指出高澱粉質的飲食,比高脂的飲食更容易令到脂肪膨脹,所以把焦點放於澱粉質是最好的體重管理方法。

1. Willoughby, D., Hewlings, S., & Kalman, D. (2018). Body composition changes in weight loss: strategies and supplementation for maintaining lean body mass, a brief review. Nutrients, 10(12), 1876.

2.Sartorius, K., Sartorius, B., Madiba, T. E., & Stefan, C. (2018). Does high-carbohydrate intake lead to increased risk of obesity? A systematic review and meta-analysis. BMJ open, 8(2), e018449.

文章獲澳洲註冊營養師Jim Lau授權轉載

---------------

▲ 澳洲註冊營養師Jim Lau

Jim Lau:澳洲註冊營養師,香港註冊營養師協會會員,修畢中大食品及營養科學理學士(一級榮譽畢業),澳洲坎培拉大學營養及營養治療學碩士。

TOPfit 推出食物資料庫,搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤,令您食得有營又健康,立即查看:bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:陳昊淋