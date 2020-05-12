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【海外升學】升學顧問提供牛津劍橋面試貼士　首重提升思考推理解難能力

親子 15:22 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

英國是香港學生熱門的升學地點，牛津、劍橋大學更吸引不少尖子報讀。但除了亮麗的成績，要成功入讀還取決於筆試及面試的表現。

Cana Elite Education Centre創辦人Joyce Wu指出，要入讀牛津劍橋，成績是基本要求。院校每一科的收生要求都有不同，同學要爭取符合其收生資格的Predicted Grade（預測成績），其後要呈交個人陳述（Personal Statement），還要通過10月至11月舉行的筆試，才有機會獲得面試。一般來說，劍橋會面見80%或以上報讀該科目的學生；而牛津更只面見50%或以下報讀該科目的學生。

院校會想取錄一些對所報讀科目有一定認識，對學術有追求，並能展示好奇心、熱誠及學習潛質，即使面對學術難題也能做到自學及解難的學生。

著重面試及筆試

她續稱，學生撰寫個人陳述時，也並非指個人介紹，而是學術上的陳述。

一篇陳述只要求4,000個字母，標點也包括在內，即內容只有700至800字左右，當中85%需要與學術有關，如解釋自己為何選這一科，與這一科有甚麼學術上的連結，簡單如看過哪一本書，當中有甚麼得著，或跟學者、老師曾做過的研究，所得出的經歷、論點、疑問等等。

她強調，多年來所接觸的學生，對面試大多戰戰兢兢，卻往往忽視筆試，其實筆試同樣要作好準備。

學生千萬不要輕看入學試，因為即使成績及個人陳述都很強，若入學試成績未能達到70%或以上，仍是很難得到面試機會。牛津及劍橋每一科都有不同的入學試，大部分都不是問學科課業的內容，有些更偏向推理式的題型，因此升學顧問也會訓練同學的思考，作好準備。

Joyce補充，以牛津劍橋作目標的香港學生，一般都成績不俗，但思考能力卻較片面。

傳統教育在學術思考方面的訓練不多，在指導面試時，常有同學不了解問題問甚麼，相對IB或AL學生，DSE學生較著緊正確答案，IB學生不會想答案是否正確，反而對重解難，而不是迎合計分的指引。

她鼓勵同學要提升自學能力，更自言替學生準備牛津或劍橋面試，其實是工作中最好玩的部分，因為大部分的題目都不一定有固定答案。作為interviewer，腦海的思緒必須跟著interviewee的答案，一直不停動腦筋。

記者︰陳絲韻

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