【移民台灣】開麵店每日營業2.5小時年半回本　80後港男：高雄創業機會處處

▲ 80後港男Eiddy隨父親移民高雄，並在當地開設點心店及麵店圓夢，疫巿下生意只跌一成。

80後港人Eiddy早於90年代隨父親移民台灣，現時於高雄開設點心專門店港仔大佬及麵店藍碗麵。今天35歲的他回過頭來，很感謝父親當初移民台灣的決定，讓他能有創業的機會。

Eiddy的父親是點心師傅，當年父親隨老闆到台灣發展，順帶Eiddy在8歲移民台灣。不過他因為語言不通加上文化隔閡，對讀書失去興趣，笑言自己「讀不成書」。

▲ 他很感謝父親當日移民的決定，讓他有機會創業。（攝影：陸明敏）

高雄創業機會處處

他畢業後曾任名店售貨員，於27歲創業開設港式點心店，因為「想分享爸爸的手藝，傳達香港飲食文化」。那時人們食港式點心要專程到飯店、茶樓，不可外賣自取。結果甫開店反應爆好，200萬台幣（約58萬港元）的創業成本，一年後便回本。

▲ 港仔大佬店內裝潢像港式麻將館，頭上仿照麻將館內自摸時的抽水牌。（攝影：陸明敏）

Eiddy感嘆：「在香港你讀不成書，很難做自己喜歡又能謀生的工作。不要說大富大貴，至少可以交租、養活自己。但在香港即使規模很小的創業也很難。」

而他則認為高雄機會處處：「今天我問自己假如回到香港，我是否有辦法開舖？香港年輕人是否有這樣的機會？你去高雄的夜巿，5萬新台幣（約1.3萬港元）租金就有位置做生意，這些就叫機會。」

手製點心獲當地人青睞

港仔大佬店裏充滿香港地道文化，餐桌以香港麻將枱及賭枱作藍本，頭上仿照麻將館內抽水牌。

▲ 店裏餐桌以香港賭枱作藍本，令人會心微笑。（攝影：陸明敏）

店舖售賣由Eiddy父親親手製作的點心，如蝦餃、燒賣、手拉腸粉、流沙包及盅頭飯如鳳爪排骨飯等，點心並非工廠貨，所以做起來份外吃力。

▲ 流沙包功夫繁重，香港師傅也未必常做。（相片：受訪者提供）

他解釋：「流沙包一份台幣70元（約18港元），要先烘鴨蛋，烘完要打成泥，加入鮮奶及奶粉調味，一路攪拌一路蒸30分鐘，然後鋪平冷凍，冷凍完要打饅頭皮，餡料切粒塞入去，再蒸，再冷凍，客要時再蒸就會做出流餡。不過最重要還是大家能吃得滿足。」

▲ 港式點心怎可少得燒賣？全人手製作。（相片：受訪者提供）

另一間文青風格麵店「藍碗麵」，其招牌牛腩麵取材自台灣牛肉麵，不過台灣製法紅燒為主，他則以柱候燜製，麵底用他喜歡的台灣Q彈麵條索汁，加上自家炸豬油、自煮特製豉油提味，混入蔥及半熟蛋，甚惹味。

▲ 港式柱候燜牛腩配台灣Q彈麵條，混入自家炸豬油、豉油、蔥及半熟蛋，甚惹味。（相片：受訪者提供）

一天開舖2.5小時年多回本

小店成本約20萬港元，麵店樓高3層，月租約1萬港元，最特別是一天只開舖2.5小時，開業年多已經回本。而員工每日大約返5至6小時，月薪約7,000港元，當地來說算是相當不錯。

▲ 麵內有懷舊電視增添香港特色。（攝影：陸明敏）

短時間營業，亦是因為高雄給了他這樣的機會，不用營營役役地工作。「做餐飲那麼長時間去服務別人，甚麼時候可以服務自己？錢是好重要，但生活品質也很重要。」

疫巿人們減少外出，不過Eiddy兩間食店尚算企硬，營業額至今只下跌約一成，他更無裁員、減薪打算。「港式食物在台灣算少數，外送App的訂單佔營業額約四至五成，還算可以撐過來。」

港仔大佬

地址：台灣高雄苓雅區苓雅一路309號

藍碗麵

地址：高雄前鎮區崑明街55號

記者：陸明敏