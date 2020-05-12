【我們結婚了】相愛24年曾多次向蘇玉華求婚　專一潘燦良：初次見面如看見陽光

▲ 蘇玉華和潘燦良相戀多年一直甜蜜恩愛。

蘇玉華和潘燦良拍拖24年，今天（12日）傳出二人已婚的消息，可喜可賀！據悉，潘燦良曾多次向蘇玉華求婚，惟蘇玉華一直未有答應，她認為大家都視對方為終生伴侶，有沒有一紙婚書也不重要，不過，二人終步入幸福婚姻，令不少支持者感到欣喜。

蘇玉華和潘燦良於1988年相識，他們從演藝學院的男女主角演到舞台劇的男女主角，更為彼此人生中的男女主角。

二人多年來屢傳婚訊，2015年，蘇玉華出席活動時爆出男友一年前在日本求婚成功，她更感動而泣，她當時稱可以舉行結婚儀式，但二人比較懶，覺二人相處方式舒服，反正已視對方為家人。

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▲ 蘇玉華和潘燦良拍拖24年，二人對感情專一。（取自FB）

潘燦良：我們性格互補不足

二人早於香港演藝學院讀書時已曾約會，後來更雙雙加入香港話劇團，因志趣相投，漸成展成情侶，並共度人生高低起跌。

潘燦良曾於訪問中談及對另一半的第一印象：「首次看見她時就如看見陽光般，她經常笑，予人一種活潑、開心的感覺。」

他又指二人在香港話劇團時並非情侶關係：「那時的我們只是同事而已，直到她離開話劇團並因《我和春天有個約會》成名後，我們其後合作《人間有情》才慢慢發展。」

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▲ 潘燦良曾多次向蘇玉華求婚。（取自FB）

潘燦良認為二人除了背景相似外，性格上也能互補不足，「我們開始是由於大家的背景相近，相處過後才發現大家的性格十分合拍，合得來並非個性相似，我跟他完全不一樣。我比較柔弱、保守及穩重；而她則較為勇敢、開放，我們一凹一凸，互相配合對方。」

蘇玉華：兩個人相處最緊要是快樂

他們常合演舞台劇如《胎內》、《謊言》、《狂揪夫妻》等，戲內戲外都充滿默契。蘇玉華接受TOPick專訪曾說與潘燦良關係：「兩個人相處最緊要是快樂，以及令彼此成長，我們互相欣賞。」

連演技出色蘇玉華也曾說男友心思細密，會不同角度多思考角色，所以每次演出都很立體。

相戀24年，潘燦良曾分享相處之道：「討厭一個人和行為很容易，要數對方的不好也輕易可數到10個。最重要是，記住最初喜歡對方的原因，有甚麼值得你欣賞，想到那個好的地方，就要好好記住。」難怪有時媒體拍到二人拍拖行街時十分甜蜜，有如初戀情侶般溫馨。

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