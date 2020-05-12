【沙中綫聆訊】陳帆：紅磡站月台仍屬安全　政府會總結經驗汲取教訓

▲ 運輸及房屋局局長陳帆稱，政府會總結經驗，汲取教訓。（林宇翔攝）

沙中綫紅磡站工程質量調查報告今日（12日）公布，運輸及房屋局局長陳帆稱，政府歡迎報告內容指，港鐵採取適當措施後，紅磡站擴建月台結構屬安全，也適合作預定用途。他稱政府會總結經驗，汲取教訓。

陳帆稱，在擴建月台的結構安全方面，調查報告經考慮所有獨立工程專家意見後，也信納各方共識；即去年7月擬議的所有適當措施落實後，車站箱型建築物便會安全及適合作預定用途。他又稱港鐵公司在研訊期間，一直進行有關措施，預計今年中可全部完成。

調查報告認為，剪短鋼筋情況對紅磡站結構沒有大影響，構築物經加固後已足夠安全。報告又稱，港鐵和禮頓需就各自管理及監察系統嚴重失誤負責；政府作為沙中綫項目監督者，亦要負上部分責任。陳帆稱，政府會採取多種方法，加強監督鐵路工程進展，包括研究成立專責部門處理鐵路發展，派員到工地常駐及突擊抽查監督。

沙中綫工程風波於兩年前開始，紅磡站被揭發多項醜聞，包括有人疑剪短月台層板鋼筋、擅改圖則施工，以至偽造監工紀錄等。政府兩年前宣布成立獨立調查委員會，由法官夏正民擔任主席，曾傳召多名工程涉事方作供。有消息指，委員會裁決稱紅磡站結構屬安全，不用拆卸重建。

基於紅磡站擴建部分，早前發生連串事故及相關調查工作，政府於去年7月表示，大圍至紅磡段的目標通車日期，延至2021年年底。現時港鐵已啟用大圍至啟德段的一段新鐵路服務，稱為「屯馬綫一期」。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰