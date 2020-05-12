【沙中綫聆訊】2%至3%鋼筋遭剪但紅磡站結構安全　裁定禮頓港鐵需就嚴重失誤負責

▲ 紅磡站擴建月台。（資料圖片）

沙中綫紅磡站擴建月台工程醜聞遭揭發近兩年，包括連續牆及月台層板被指鋼筋疑遭剪短。政府今日（12日）公開調查委員會報告內容。報告稱，雖然月台確有2%至3%螺紋鋼筋遭剪短，但並不廣泛，也未至於令車站結構不完整。禮頓和港鐵也需對各自的管理，以及監察系統出現嚴重失誤負責。

委員會信納紅磡站擴建部分各項工程採取適當措施後，並無安全問題。委員會認為，禮頓和港鐵從未縱容剪短鋼筋，但兩方需對各自的管理和監察系統出現嚴重失誤負責。而就沙中綫項目而言，委員會指政府亦須負上多少責任，政府並非被動的旁觀者，而是主動的參與者。

委員會認為，經採取適當措施後，紅磡站在鋼筋、箱形構築物、連接縫等方面，均會安全和適合作預定用途。

另外，就沙中綫項目而言，政府兼具多重身分，包括：監督人、出資人和已竣工工程的最終批核人和驗收人。委員會注意到，這些職能並非被動，需要政府主動參與，了解該項目的表現。政府須適時採取行動，例如在有需要時指令港鐵公司採取糾正措施。

整份報告連附件共273頁，部分資訊被遮蔽，例如港鐵公司有關不合格報告的程序問題。

法官夏正民任委員會主席

沙中綫工程風波於兩年前開始，紅磡站被揭發多項醜聞，包括有人疑剪短月台層板鋼筋、擅改圖則施工，以至偽造監工紀錄等。政府兩年前宣布成立獨立調查委員會，由法官夏正民擔任主席，曾傳召多名工程涉事方作供。

基於紅磡站擴建部分發生的連串事故及相關調查工作，政府當局於去年7月表示，大圍至紅磡段的目標通車日期，延至2021年年底。現時港鐵已啟用大圍至啟德段的一段新鐵路服務，稱為「屯馬綫一期」。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰