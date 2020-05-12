【媽媽的祝福】媽媽抗癌3年不敵病魔離世　13年後長女收到天國的新婚祝福

▲ 日本一名媽媽抗癌3年後離世，但長女在13歲年後收到媽媽來自天國的祝福。

養兒一百歲，長憂九十九，天下的母親都希望自己的孩子能夠平平安安長大，將來有幸福美滿的生活。日本一名媽媽純子多年前罹患末期胃癌離世，但離世前仍然心繫4名子女，將子女的習慣記錄在簿，讓爸爸作為參考。大女福島有夏在2018年接受男朋友求婚，她竟然收到媽媽來自天國的新婚祝福。

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》（世界驚奇新聞）分享福島有夏的家庭故事，指媽媽純子出生於富裕家庭，是家中的大小姐，但嫁給爸爸福島幹男後就開始農村的窮苦生活，每天包辦家中所有家務，照顧家裡4名子女，更要到農地幫忙。

媽媽患癌樂觀面對 為子女做好準備

即使每天辛勞工作，但媽媽從來沒有怨言。某一天，34歲的媽媽下腹突然出現劇痛，檢查後發現媽媽患有末期胃癌，癌細胞擴散至身體各個部位，不能以手術治療，她只有6.9%機會能活過5年。

即使知道自己患病，將會離開人世，但她沒有因此而放棄生命，更盡用生命僅餘的時間準備身後事，她為免子女們寂寞，飼養了一隻柴犬陪伴他們、教導女兒們做飯，將子女們日後上課的事宜寫成「百科全書」，好讓爸爸能夠在將來應付困難，而媽媽最終抗癌3年後不敵病魔離世。

▲ 即使媽媽患癌，她仍為子女作好準備。（影片截圖）

與爸爸約定 在天上看著子女們

爸爸回想，當時太太曾問他會否明白子女們想甚麼？爸爸搖頭，媽媽表示，

我會在天上看著你們互相扶持的畫面，看見孩子們平平安安長大。

可是，爸爸卻說，「你不能只是看，起碼要給點暗示我們，讓我們知道你的存在。」

媽媽送來天國的祝福

這個暗示，一等就是13年。在長女福島有夏25歲的時候，她接受當時已拍拖兩年的男朋友求婚，正式踏入人生的另一個階段。她決定在婚禮上穿上傳統的和服，於是回家一趟，而當天正正是媽媽的死忌。

當有夏打開媽媽生前所用的衣櫃時，她找到媽媽離開後一直消失的結婚戒指，爸爸亦發現媽媽靈位上的時鐘突然不規則地移動，令兩父女堅信這是媽媽送來的新婚祝福，讓他們知道媽媽一直在天上守護著他們，也實現了爸爸和媽媽的約定。

▲ 媽媽靈位上的時鐘突然不規則的移動。（影片截圖）

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責任編輯：王明芳