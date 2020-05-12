【爸爸辛酸】自閉兒排隊去廁所被打尖情急下關燈捱鬧　 爸爸無奈︰永遠有道不完的歉

▲ 台灣一名爸爸分享，自閉症兒子排隊去廁所被打尖，情急下關廁所燈捱鬧。

養大一個孩子不容易，更何況是患有自閉症的孩子，父母更要付出加倍耐性照顧，當中辛酸不足為外人道。台灣一名爸爸育有兩名自閉症兒子，他分享近日小兒子排隊去廁所被打尖，情急下關廁所燈，引起對方怒轟。爸爸感嘆只能強忍別人的指責及誤解，「永遠有道不完的歉」。

該名孫姓爸爸於Facebook群組「爆怨公社」發帖文，開首即寫道︰

不能因為你有自閉症人家就必須包容你，家長永遠是有道不完的歉，這也是家長無奈的宿命吧！

被打尖不懂表達

孫爸爸分享了事件始末，近日他帶著兩名兒子去吃早餐，在餐廳等餐時，他去拿餐具，兩名兒子則去廁所，哥哥先進，弟弟在門外等著。可是哥哥出來後，弟弟不懂表達，就靜靜地看著一名媽媽帶著一位約4歲的女兒進廁所。

他解釋當時小兒子認為應該要排隊，加上爸爸不在身邊，他又急著去廁所。於是他敲門，門內那位媽媽說「有人」，令他情急下關上廁所燈，希望她們趕快出來。大兒子知道後，趕忙告訴爸爸。

原來小兒子站在廁所門旁邊的位置，那位媽媽不知道他在排隊，就這樣帶著女兒入內。那位媽媽對他們並不客氣，又向孫爸爸抱怨。

我解釋孩子因為是自閉兒很抱歉，此時好像觸怒對方，馬上指責我有這樣的孩子應該緊跟在後……

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只能忍讓避免衝突

當時他不想再作解釋，於是他大聲斥喝小兒子不能這樣做，小兒子有點不知所措。他把小兒子帶到那位媽媽面前，要求兒子鞠躬道歉。

返回自己的桌子後，小兒子啜泣起來。孫爸爸明白他受了委屈，此時哥哥卻亂跑，他耐不住怒氣，大聲地說︰

哥哥你想讓全部的人都知道你們兄弟是自閉症嗎？

其後他開始安撫小兒子的情緒，告訴他以後排隊要排好，門內回答有人，就不要再敲門，也不可以關燈，他至少說了5次。他最後感嘆︰

其實這社會本來就是如此現實如此殘酷，因為別人沒有義務要讓你或同理你。只能想盡辦法避免衝突，忍讓或許是我的選擇方式之一，也是降低衝突最快的方法。

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責任編輯︰駱秀玲