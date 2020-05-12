【凍齡女神】留守新加坡家防疫　雪兒拍片教養生美顏

▲ 留守新加坡家中抗疫一樣忙，凍齡女神雪兒拍片教養生美顏。

年初完成香港工作後，雪兒返回新加坡過農曆年，因撞正新型冠狀病毒全球肆虐，雪兒（Michelle）便留在新加坡家中抗疫，雖然工作叫停，但她未有因此停下來，熱愛下廚的她最近還拍片放上網，分享健康餐單和自己的養生心得。

近日天氣炎熱，雪兒便把消暑素食湯水放上其YouTube Channel，希望大家抗疫期間注重身體健康。

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▲ 雪兒分享如何炮製養生湯水。（發相）

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雪兒表示：「其實這條短片是早前未有疫情時拍攝的，當時想學煲不同湯水給家人喝，現在見天氣炎熱，便跟大家分享。」

雪兒笑言其YouTube Channel 去年已開設：「呢段時間留在家中，希望之後可以拍多點片放上網，分享飲食和做運動的心得。除了做演員，都想拍片分享自己的生活，覺得幾好玩。」

▲ 雪兒是愛狗之人。（發相）

提到於新加坡的抗疫生活，雪兒笑言每日在家中的養生生活相當「忙碌」，她說：「除了睇書或者電視外，每日都會做瑜伽。雖然現在不能去健身房，但也會在網上上堂健身。」

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雪兒又透露武打明星好朋友Chris Collins會定時拍攝短片和視像通話，與她一起鍛練，她說：「我很想念香港，亦想念我的工作，希望疫情快點過去，所以我經常鍛練自己的身體，除了身體健康點外，回覆工作時可以有最佳狀態。」