果汁包裝標籤未標明有使用二氧化硫　食安中心籲業界停止出售

▲ 涉事產品名稱為：100% PRESSED PEACH & GRAPE JUICE（資料圖片）

食環署食物安全中心今（12日）公布，一個預先包裝果汁（100% PRESSED PEACH & GRAPE JUICE）的食物標籤並未有標明所使用的防腐劑二氧化硫，但強調該含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，惟對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀，故呼籲業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

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署方指，該違例飲品在北角英皇道500號百佳超級市場裡抽取，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關分銷商亦正按中心指示進行回收；市民可於辦公時間致電分銷商熱線2627 3627，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

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產品資料如下：

名稱︰100% PRESSED PEACH & GRAPE JUICE

品牌：DON SIMON

原產地：西班牙

分銷商：Top Label International Limited

容量：每盒一公升

此日期前最佳︰2020年9月17日

署方補充指，二氧化硫是一種低毒性防腐劑，可用於果汁、乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

署方提醒業界，在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高均可被判罰款五萬元及監禁六個月。

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責任編輯：鄧凱文