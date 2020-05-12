熱帶風暴周日進入本港800公里範圍 天文台：對本港直接影響不大
社會 15:22 2020/05/12
天文台於今日12時30分表示，位於南海北部的低壓槽正逐漸減弱。在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約950公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向菲律賓中部一帶。
根據天文台網站的熱帶氣旋路徑資訊，天文台最新預測，這股熱帶低氣壓將於周日（17日）早上逼近本港800公里範圍。天文台科學主任伍楚穎表示，熱帶低氣壓會轉移向呂宋海峽一帶，預計與香港有一段距離，對本港的直接影響不大，惟下周初的西南氣流會影響香港，會對廣東沿岸區帶來雷雨。
本港今日下午短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，今晚大致多雲，吹微風。展望明日有幾陣驟雨，隨後數日部分時間有陽光，天氣炎熱。
根據天文台九天天氣報告，下周初5月17日至21日均有雨，周日（17日）天氣部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，而周一（18日）天氣短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。市民外出時要帶備雨具。
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記者：郭詩詩