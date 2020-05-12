熱帶風暴周日進入本港800公里範圍　天文台：對本港直接影響不大

▲ 天文台預料熱帶低氣壓將移向菲律賓中部一帶，對本港天氣影響不大。（資料圖片）

天文台於今日12時30分表示，位於南海北部的低壓槽正逐漸減弱。在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約950公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向菲律賓中部一帶。

▲ 位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在本週後期橫過菲律賓進入南海東北部。（天文台網頁截圖）

根據天文台網站的熱帶氣旋路徑資訊，天文台最新預測，這股熱帶低氣壓將於周日（17日）早上逼近本港800公里範圍。天文台科學主任伍楚穎表示，熱帶低氣壓會轉移向呂宋海峽一帶，預計與香港有一段距離，對本港的直接影響不大，惟下周初的西南氣流會影響香港，會對廣東沿岸區帶來雷雨。

本港今日下午短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，今晚大致多雲，吹微風。展望明日有幾陣驟雨，隨後數日部分時間有陽光，天氣炎熱。

根據天文台九天天氣報告，下周初5月17日至21日均有雨，周日（17日）天氣部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，而周一（18日）天氣短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。市民外出時要帶備雨具。

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記者：郭詩詩