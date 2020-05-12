反修例首暴動案續審　高級督察指警方沒有反對集會人士使用安全帽等物品

▲ 高級督察蘇裕天作供。（王仁昌攝）

去年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，為反修例事件中首宗開審的暴動案，案件今（12日）於區域法院續審。西區分區高級督察作供時，認出當日示威者走出街道的位置。辯方盤問時指，警方是否沒有反對集會人士使用安全帽等物品，證人同意說法。

3名被告夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲），與現年17歲女生，3人早前否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方傳召高級督察蘇裕天作供，蘇現時駐守西區分區活動管理組。控方播放一段去年7月28日的網上片段，但要求法庭播放時關閉音頻，指控方僅倚賴影像，而片段中的旁白及現場聲音與控方案情不相關。辯方提出反對，指雙方同意呈遞的證物為整條片段，而關閉音頻會有損證物完整性。法庭考慮到本案沒有陪審團，而且法庭具備分辨內容相關性的專業，最終決定播放音頻。

庭上播放案發當日《蘋果》facebook的網上直播片段，蘇於庭上認出片段中租庇利街一帶，有人拉水馬到干諾道方向，又確認片段有示威者於正街、德輔道西及干諾道西之間築起圍欄。辯方盤問時，問及當日於遮打花園的集會，指當時遮打花園內「逼爆咗」。蘇供稱當時不在場，但透過片段看見當時有人在場。

辯方又指，當日遮打花園集會的召集人在申請不反對知書時，曾列出安全帽、口罩及護目鏡等物資，而警方的通知書僅反對使用尖銳物品，問證人是否代表警方沒有反對使用上述物資，蘇表示同意。

控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。首兩被告另控於同日在西源里沒有適當牌照，而管有1套無線電收發器。

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記者：王仁昌