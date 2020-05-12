清潔工被指掩護示威者被控阻差辦公　片段聽不到被告說「走呀走呀」

▲ 警長馮耀彤今續於九龍城裁判法院作供。（林欣樂攝）

去年8月5日大三罷當天，全港多區有示威事件，五旬清潔工疑因掩護示威者離開而被控阻差辦公，案件今（12日）於九龍城裁判法院續審。聲稱被阻撓執行職務的警長續作供，辯方盤問警長時指，片段沒有聽到被告叫另一少年「走呀走呀」，警長認同說法，但強調鏡頭當時轉為拍攝逃走的少年，才記錄不到。警長並承認當時情況不容許他作出警誡，辯方追問是甚麼情況，馮斷言「唔容許就係唔容許」。



涉案被告何永隆（50歲）被控於2019年‪8月5日在‪深水埗欽州街及長沙灣道交界，阻礙執行公務的警長馮耀彤，被告否認1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪受審。



警長馮耀彤今續作供，庭上播放案發現場錄影片段，辯方指警員欲追捕約15歲的灰衣少年時，片段聽不到馮要求少年取出身分證，亦聽不到被告叫「走呀走呀」。馮認同說法，但強調鏡頭當時轉拍逃走的少年，因此才記錄不到。



辯方又指，片段顯示現場有1名女子高叫「深水埗警察叫雞唔俾錢」，馮則回應女子稱「係咪收唔到錢要報警」、「過嚟我幫你」，馮供稱當時說過以上說話。辯方續指，馮的行為暗示女子是妓女，是想羞辱她。馮澄清當時是想幫助該女子，辯方則指馮的言語引起在場人士騷動。



辯方續指，當灰衣少年成功逃脫，被告站在馮對面張開雙手，是因為馮當時衝向他及距離很近，被告故大叫「我淨係見到警察打人」。馮承認被告曾說過以上說話。辯方強調，少年跑離現場，與被告行為毫無關係，馮不同意說法。



辯方質疑馮拘捕被告後沒有作出警誡，馮指當時情況不容許他作出警誡，辯方追問是甚麼情況，馮則斷言「唔容許就係唔容許」。聆訊下午續。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂