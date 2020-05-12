《國歌法》本月27日恢復二讀　張建宗：冀與立法會抓緊時間

▲ 國歌法將在本月27日在立法會恢復二讀辯論。（資料圖片）

立法會內務委員會於上周破局，政務司司長張建宗今日（12日）去信內會主席李慧琼，將10條法案於本月27日恢復二讀，當中包括《國歌條例草案》（國歌法）。

張建宗於信中稱，本屆立法會只餘兩個多月，未趕及會期中止前完成審議的法案將會失效，經過上周五的內會特別會議，有10項法案可適時提交恢復二讀，建議優先處理國歌法及《2019年商標（修訂）條例草案》。

張建宗又形容，國歌為國家象徵和標誌，港府有憲制責任盡快實施國歌法，之前已經法案委員會召開17次會議審議，報告已在去年6月提交內會。

張建宗續稱，期望與立法會一起抓緊時間，按緩急優次在餘下任期內，完成法案的立法程序，負責相關法案的官員會與內會主席磋商，再以書面向立法會秘書處作出預告，以在本月27日就10項法案恢復二讀辯論。

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責任編輯：陳宛彤