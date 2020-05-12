  • 28°C
香港時間 : 2020512日 (二) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【筍工來了】美味棧聘動物森友會遊戲專員　薪酬2萬起

職場 16:10 2020/05/12

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

美味棧日前在社交平台Facebook宣布，表示「筍工要人呀！」，開價2萬港元起聘請「美味盞動森遊戲專員」。

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱動森）繼續熱爆全球，話題持續發酵，更造就了不少就業機會。本地食品公司美味棧近日在網上公開招聘，聘請「美味盞動森遊戲專員」，讓動森玩家為品牌興建一個專屬島嶼。

>>>【筍工來了】犯罪懸疑劇迷有福了！睇犯罪紀錄片即賺1000美元

>>>【筍工來了】免費赴法國滑雪遊玩　包食宿兼賺15000元

美味棧日前在社交平台Facebook宣布，表示「筍工要人呀！」，開價2萬港元起聘請「美味盞動森遊戲專員」。該篇Facebook內容提到，「美味盞動森遊戲專員」需在31日內為該品牌建立專屬島嶼。該企亦強調，不會限制員工的設計靈感，沒有指定風格要求，但會與獲選者共同研究島嶼設計。

美味盞指出，「美味盞動森遊戲專員」的應徵者要有原創性、創新及創意、在色彩運用、構圖設計及佈局、玩動森上有一定經驗，需有100小時或以上的動森遊戲時數。

（美味棧Facebook圖片）

值得一提的是，「美味盞動森遊戲專員」可以在家工作，只需要每星期報告三次就可以，第一星期就能夠括免。而且遊戲機更毋需自備，會由公司提供。

美味盞提醒，招聘會隨時截止，因此對職位有興趣的讀者可將個人資料、簡介及《動森》作品以電郵方式寄給美味盞，電郵主題必須標明「應徵美味棧遊戲專員」。

英國設計公司聘設計師　助玩家打造夢幻家居

而除了香港本地品牌外，英國家居設計公司Olivia’s近日亦看準設計需求，開始提供室內設計諮詢服務，安排室內設計師到玩家島上，協助玩家打造心目中的夢幻家居。

Olivia’s目前在其官方網站招募虛擬室內設計師，協助裝飾玩家遊戲中的家、評估玩家適合怎麼樣的家居風格、甚至會幫玩家看風水等。薪酬則以時薪計算，虛擬室內設計師可自行決定價錢，最高僅可到40英鎊（約382港元）。

不過值得一提的是，Olivia’s並不會提供遊戲機，應徵者必須自備Switch主機、動森遊戲及網絡。

>>>【筍工來了】英窗簾公司聘睡覺專員　瞓1個月最高可賺24萬【內附申請連結】

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【筍工來了】免費赴法國滑雪遊玩　包食宿兼賺15000元
18:07 2020/03/31
【筍工來了】免費赴法國滑雪遊玩　包食宿兼賺15000元
【筍工來了】試住杜拜豪宅！地產公司包旅費聘經紀實測
19:08 2020/03/20
【筍工來了】試住杜拜豪宅！地產公司包旅費聘經紀實測
【筍工來了】紐約機構聘探索專員　包食住玩三個月
16:36 2020/03/10
【筍工來了】紐約機構聘探索專員　包食住玩三個月
【筍工來了】美國農場聘「小豬抱抱員」　主要工作是幫小豬揉肚肚？
18:37 2020/03/09
【筍工來了】美國農場聘「小豬抱抱員」　主要工作是幫小豬揉肚肚？
就業 家居 社交平台 在家工作 設計師 香港 英國 服務 品牌 Facebook

最高瀏覽

天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
13:53 2020/05/11
天文台預測強烈熱帶風暴逼近　周六逼近本港800公里範圍
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部
17:54 2020/05/11
【屯門公園再淪陷】屯門大媽轉型不再賣唱　賣水收200元任由伯伯摸臀部
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】
10:00 2020/05/11
【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】