【筍工來了】美味棧聘動物森友會遊戲專員　薪酬2萬起

▲ 美味棧日前在社交平台Facebook宣布，表示「筍工要人呀！」，開價2萬港元起聘請「美味盞動森遊戲專員」。

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱動森）繼續熱爆全球，話題持續發酵，更造就了不少就業機會。本地食品公司美味棧近日在網上公開招聘，聘請「美味盞動森遊戲專員」，讓動森玩家為品牌興建一個專屬島嶼。

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美味棧日前在社交平台Facebook宣布，表示「筍工要人呀！」，開價2萬港元起聘請「美味盞動森遊戲專員」。該篇Facebook內容提到，「美味盞動森遊戲專員」需在31日內為該品牌建立專屬島嶼。該企亦強調，不會限制員工的設計靈感，沒有指定風格要求，但會與獲選者共同研究島嶼設計。

美味盞指出，「美味盞動森遊戲專員」的應徵者要有原創性、創新及創意、在色彩運用、構圖設計及佈局、玩動森上有一定經驗，需有100小時或以上的動森遊戲時數。

▲ （美味棧Facebook圖片）

值得一提的是，「美味盞動森遊戲專員」可以在家工作，只需要每星期報告三次就可以，第一星期就能夠括免。而且遊戲機更毋需自備，會由公司提供。

美味盞提醒，招聘會隨時截止，因此對職位有興趣的讀者可將個人資料、簡介及《動森》作品以電郵方式寄給美味盞，電郵主題必須標明「應徵美味棧遊戲專員」。

英國設計公司聘設計師 助玩家打造夢幻家居

而除了香港本地品牌外，英國家居設計公司Olivia’s近日亦看準設計需求，開始提供室內設計諮詢服務，安排室內設計師到玩家島上，協助玩家打造心目中的夢幻家居。

Olivia’s目前在其官方網站招募虛擬室內設計師，協助裝飾玩家遊戲中的家、評估玩家適合怎麼樣的家居風格、甚至會幫玩家看風水等。薪酬則以時薪計算，虛擬室內設計師可自行決定價錢，最高僅可到40英鎊（約382港元）。

不過值得一提的是，Olivia’s並不會提供遊戲機，應徵者必須自備Switch主機、動森遊戲及網絡。

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責任編輯：曾曉汶