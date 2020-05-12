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【十八年後的終極告白】結局篇跟黃智雯有親熱戲　譚俊彥笑言不享受：老婆會睇實

娛樂 16:13 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

黃智雯跟譚俊彥將在《十八年後的終極告白》有激情戲。（視覺中國）

TVB《十八年後的終極告白》進入結局篇，譚俊彥演入變壞了的阿Sam成為熱話。結局篇其中一集譚俊彥還為跟黃智雯演的麗謹有大膽親熱戲，譚俊彥笑言拍攝時沒有很享受，還指太太一定會看劇中此幕。

《十八年後的終極告白》多位藝人如譚俊彥、黃智雯、陳山聰、江欣燕、何遠東等現身劇集結局篇記者會。其中譚俊彥談到跟黃智雯有火辣激情戲，一向好男人的譚俊彥跟智雯齊聲表示，拍攝時一點不好受。

黃智雯稱：「現場站滿工作人員，有人拿者反光板，面部表情管理好重要。」譚俊彥更形容：「等於報告新聞，上面穿恤衫、下面是牛仔褲一樣！」 

譚俊彥、黃智雯、陳山聰、江欣燕、何遠東等現身結局篇宣傳。（視覺中國）

智雯笑指今晚播出時，會跟男友上街食飯迴避，譚俊彥則稱：「我避無可避，老婆一定會睇，說真的是有點尷尬。」

談到戲中二人隔著門口生情一幕，譚俊彥亦很喜歡這場戲，並主動要求重拍多次，演到最好為止。

智雯亦在拍攝時哭出真眼淚，效果滿意。她感激對方幫助入戲：「俊彥帶我入情緒，完成後有向他擁抱表示多謝。」 

戲中角色由忠變奸，譚俊彥打趣預了這兩日在街會給人鬧：「故事教訓我們不要講大話，否則一個大話接一個，會一發不可收拾。自己拍《特技人》時，太太生了兒仔，同時間我公公過身，我要瞞著太太，那時真是好辛苦。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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