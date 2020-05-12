【人面獸心】5名老師與2名校友性侵14歲泰女　拍片紀錄威脅女學生長達1年

▲ 泰國5名老師與2名校友性侵14歲少女。

老師應是學生的榜樣，教導學生正確的觀念，但泰國一間公立學校的5名老師，竟然因一己私慾，聯同另外2名學友在學校多處性侵年僅14歲的女學生！7名男子更拍下影片，威脅受害者不能將事件曝光，少女啞忍一年才將事件告訴祖母，並由祖母報警揭發事件。

威脅少女揭發事件將留班

綜合外國傳媒報導，去年3月開始，就讀泰國穆達漢府（Mukdahan）一所公立學校的14歲女生，被5名男教師及2名男校友強逼於校園不同地方發生性行為。

少女的祖母表示，她直到本月初才知道孫女被性侵，並在星期一（4日）報警，指涉案的7名男子於校園各個角落侵犯孫女。少女的供詞中提到，涉案者在犯侵期間拍下影片，威脅她如果拒絕就範或公開事件，就會於課業上為難她，令她留班，她最終啞忍一年。

▲ 涉事的5名老師及2位校友。（圖片來源：Twitter）

涉案老帥已被解僱

根據警方的報告，由去年3月開始，受害少女被老師引誘到教員室後被強姦，之後更邀請其他6名男子加入，犯案地點包括有課室及涉案者的家中。7名涉事男子即時被拘捕，即使有影片做證據，他們全部否認指控，每人以20萬元泰銖（約4.8萬元）保釋。

當地教育部發言人表示，5名老師已被校方解僱，暫時轉為文職，教育部亦會調查校方是否有疏忽。穆達漢省教育辦公室亦就此成立委員會，就案件展開紀律調查。警方隨後又證實收到一名16歲女生對涉案人士的性侵投訴，懷疑受害者不止一人，強調將全力調查及搜集證據。

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責任編輯：王明芳