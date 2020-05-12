涉立法會搶文件梁國雄脫罪　律政司上訴指特權法保障言論非行為

▲ 案件今（12日）於上訴庭審理。（資料圖片）

前立法會議員梁國雄涉於2016年在立法會會議上，搶去時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，被控干犯《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪，案件早前於裁判法院審訊前，裁判官裁定梁的行為受特權法保障，惟律政司不服上訴，案件今（12日）於上訴庭審理。律政司一方指特權法僅保障言論而非行為，梁一方則反駁指若其於立法會的行為受法庭規管，則違反「三權分立」原則。上訴庭押後裁決。

刑事檢控專員梁卓然今陳詞時指，《立法會（權力及特權）條例》（下稱《特權法》）第17(a)及(b)條的藐視罪條文中，並沒有明文豁免立法會議員，而在17(c)條中列明，任何人在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬干犯藐視罪，明顯地有關條文的主旨是要確保立法會可有效履行其憲法功能，亦即立法，相對之下，議員所享有的特權並非絕對權利。

梁又指出，《特權法》第4條中列明，立法會議員所享有免於民事或刑事法律程序的權利，僅限於涵蓋其言論，無論是口頭或書面言論，以保障其言論自由，但他在會上作出的行為並不受保障，除非其行為不構成對會議的干擾。若《特權法》第4條的藐視罪無法用以規管議員的行為，則可能造成議會秩序混亂，而干擾議會秩序的議員毋須面對嚴重後果。

代表梁國雄一方的大律師吳靄儀回應指，認同《特權法》不應涵蓋一般罪行，但所謂一般罪行，應該是指獨立於立法會的會議程序時仍然屬於罪行的行為，例如若有議員在會上辯論過程中拳打發言者，其行為當然不受《特權法》保障，因為襲擊他人這個行為，無論在立法會內外均屬刑事罪行，根本毋須考慮是否與立法會程序相關。

但吳認為律政司指對會議構成干擾的行為亦不受《特權法》保障的說法毫無根據，所謂「干擾」的範圍亦太廣，吳指出，立法會的《內務守則》是規管議會內秩序的唯一法例，主席可根據《內務守則》將對會議構成干擾的議員驅逐。

吳指若律政司一方擔心一旦《特權法》17(c)條不適用於規管議員的話，對會議構成干擾的議員無法受到有效制裁，事實上立法會或委員會主席可動議向相關議員停薪，甚至動議褫奪其議員資格，當然在政治現實中主席是否這樣做是一回事，但至少《基本法》沒有禁止主席這樣做，相反，若然議員於會上的行為受法庭規管的話，則違反「三權分立」的原則。

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記者：楊詠渝