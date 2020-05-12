【降魔的2.0】胡鴻鈞跟蔡思貝感情升溫　許廷鏗提Hubert表示無奈

▲ 胡鴻鈞到電台宣傳《降魔的2.0》歌曲。（圖片：商台）

胡鴻鈞最近演出《降魔的2.0》演豪仔人氣急升，日前有指胡鴻鈞跟緋聞女友蔡思貝感情升溫，卻跟好友許廷鏗關係不如前，Alferd今日為新歌接受宣傳，就避談跟胡鴻鈞的友誼。

胡鴻鈞（Hubert）跟蔡思貝早前驚爆緋聞，胡鴻鈞坦言公司跟歌迷不反對他拍拖，如果真的拍拖，相信身邊的人會祝福。

許廷鏗早前曾指Hubert跟自己失去聯絡，連生日也沒有送上祝福，胡鴻鈞稱：「我有WhatsApp他講生日快樂！其實我對所有人都失聯，很多人都沒覆，冇人性冇異性。」

▲ 胡鴻鈞稱有向許廷鏗送生日祝福。（東星圖片）

許廷鏗今日到新城宣傳新歌《無力感》，被問到有否看過Huburt的留言，他似拉開話題表示：「平時都會看回所有留言，好多人都好想我跟不同歌手合作，早前去了咗吳若希的fb live，還叫她女兒唱首生日歌給我。」

被問及Hubert是否有送生日祝福？他笑指：「又講他？祝大家身體健康！等疫情好些再聯，等他搵我。他生日時我也有搵佢，但他都有一點回覆，有些搞笑。」

Alfred說：「這段間大家都有不同的無奈，自己反而會短訊問候，Hubert都有，大家不用擔心。」