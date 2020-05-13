【減肥恩物】營養師推薦冰島乳酪SKYR　卡路里及脂肪比一般乳酪更低

▲ 營養師推薦冰島乳酪SKYR，其卡路里及脂肪比一般乳酪更低。

一般乳酪和希臘乳酪大家都聽得多，但冰島乳酪Skyr你有聽過嗎？對於初來英國報道的我，當然是新發現，但原來Skyr是一種歷史悠久的冰島乳製品——據聞維京人時代已經存在！

嚴格來說，Skyr（讀音 “skeer”）在冰島人眼中並非乳酪，不過其製作方法與希臘乳酪很相似，都是將牛奶重複過濾而成的製品。因此Skyr的口感亦非常濃稠細滑，我自己亦覺得味道不會比平常食的乳酪酸，非常容易入口！

營養方面，Skyr比一般乳酪和希臘乳酪更勝一籌。除了含有豐富蛋白質，其熱量和脂肪含量卻比較低，絕對是減肥朋友的恩物。

一般乳酪 希臘乳酪 冰島乳酪 卡路里 63 kcal 73 kcal 61 kcal 蛋白質 5.3g 10.0g 11.5g 脂肪 1.6g 1.9g 0.3g 鈣質 183mg 115mg 100mg

*每100克計算；資料來源：USDA FoodData Central， Icelandic Food Composition Database（ISGEM）

介紹給大家，當然是確保香港有得買啦！暫時只有M&S有售。最健康當然是原味，不含添加糖。

▲ (授權使用)

如果嫌原味太寡，還有熱情果、芒果味，糖含量亦能尚可接受。

▲ (授權使用)

希望Skyr快點在香港普及化，盡快有多些牌子和口味給大家選擇！

文章獲「註冊營養師Grace • 智營生活」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜