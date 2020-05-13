【減肥恩物】營養師推薦冰島乳酪SKYR 卡路里及脂肪比一般乳酪更低
健康 16:16 2020/05/13
一般乳酪和希臘乳酪大家都聽得多，但冰島乳酪Skyr你有聽過嗎？對於初來英國報道的我，當然是新發現，但原來Skyr是一種歷史悠久的冰島乳製品——據聞維京人時代已經存在！
嚴格來說，Skyr（讀音 “skeer”）在冰島人眼中並非乳酪，不過其製作方法與希臘乳酪很相似，都是將牛奶重複過濾而成的製品。因此Skyr的口感亦非常濃稠細滑，我自己亦覺得味道不會比平常食的乳酪酸，非常容易入口！
營養方面，Skyr比一般乳酪和希臘乳酪更勝一籌。除了含有豐富蛋白質，其熱量和脂肪含量卻比較低，絕對是減肥朋友的恩物。
|一般乳酪
|希臘乳酪
|冰島乳酪
|卡路里
|63 kcal
|73 kcal
|61 kcal
|蛋白質
|5.3g
|10.0g
|11.5g
|脂肪
|1.6g
|1.9g
|0.3g
|鈣質
|183mg
|115mg
|100mg
*每100克計算；資料來源：USDA FoodData Central， Icelandic Food Composition Database（ISGEM）
介紹給大家，當然是確保香港有得買啦！暫時只有M&S有售。最健康當然是原味，不含添加糖。
如果嫌原味太寡，還有熱情果、芒果味，糖含量亦能尚可接受。
希望Skyr快點在香港普及化，盡快有多些牌子和口味給大家選擇！
文章獲「註冊營養師Grace • 智營生活」授權轉載。
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責任編輯：楊宛茜