【保就業計劃】羅致光：當局會公布申請人相關資料　供傳媒及公眾人士監察

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，當局會就申請僱主提供的供款資料，得知是否有履行相關責任。（陳國峰攝）

行政長官林鄭月娥今早（12日）宣布保就業計劃第一期於5月25日接受申請，申請期限為三周。第一期計劃涵蓋6月、7月和8月的工資補貼。 當局提出多項改善措施，包括65歲或以上、不需要作強積金強制供款的6萬名僱員，只要仍有強積金戶口，都可以被納入工資補貼範圍。

【保就業計劃】羅致光：申請機構6至8月份受薪的人數 不可少於3月份受僱人數



【第二輪防疫抗疫基金】林鄭月娥：800億保就業計劃5月25日接受申請 工資補貼涵蓋6至8月

勞工及福利局局長羅致光今日就計劃內容舉行簡介會， 被問到當局的監察問題，他表示，當局會就申請僱主 提供的供款資料，可得知是否有履行相關責任，包括承諾在接受補貼期間不會裁員，並會把政府工資補貼金額全數用於僱員工資。

他又指， 當局 會公布申請人的相關資料，包括人數、津貼金額，以供傳媒及公眾人士 監察他們 有沒有在制度以外不誠實的行為，屆時會以投訴情況處理安排。

至於有中式酒樓逼員工放無薪假，他表示不會就別個案作出評論，已交由勞工處處理，又強調如其僱主申請計劃，6月受薪人數不可少於3月份的受僱人數，否則考慮其違規程度作出罰款。



【800億保就業計劃】林鄭月娥：3月31日或以後開設的強積金戶口 不具備申請資格

立法會財務委員會早前通過第二輪防疫抗疫基金和其他紓困措施的撥款申請，包括保就業計劃所需的810億元；而政府推出一系列改善措施，其中一項為65歲或以上僱員而設，若僱主有為這批年長僱員的強積金戶口供款，便可申請計劃，領取每月最多9,000元的工資補貼，為期6個月。

其二是將建造業和飲食業納入計劃，惠及約12,000名僱員和5,000多名僱主；其三是在3月31日或之前開立強積金戶口的自僱人士，即使戶口沒有供款，也可申領資助，預計215,000名自僱人士受惠；其四是受重創行業如旅遊業等僱主選擇工資補貼參考月份時，可從去年12月至今年3月任選一個月。

僱主和自僱人士只須在網上申請，授權強積金受托人向政府委任的代理人提交供款資料，僱主不用自行提交僱員資料或證明。強積金受托人交證明書所涉及的行政工作費用，亦會由政府代付，在僱主提出申請後約3至4星期可發放，僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。

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責任編輯：郭詩詩