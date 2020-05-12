【限聚令放寬】逛時代廣場《The Secret Garden》花園迷宮　320朵發光花燈成打卡焦點

▲ 320支發光花海會隨著不同顏色密碼而變色，非常夢幻。（曾耀輝攝）

隨著疫情慢慢減退，商場亦逐漸恢復正常營業，時代廣場的戶外廣場更換上全新佈置，給一眾市民打卡拍照。即日至7月5日，時代廣場以即將上映的電影《The Secret Garden》為藍本，設計出一個秘密花園，內有多個花海打卡位，不妨去參觀影靚相。

▲ 時代廣場舉行久違了的商場佈置，亦《The Secret Garden》為主題。（曾耀輝攝）

3大必影打卡位

位於地下的魔幻迷宮，以15米長的鎖匙為造型，長型的秘道內，有多達450個幻彩波波燈泡，漸變色相當夢幻。其他牆身則有奇異的螢光樹枝以及玫瑰花朵，風格極具神秘感。迷宮的目的地「典雅鳥籠」，在籠中吊下一束束小清新花束，緩慢旋轉，站在花下就如置身仙境般，感覺夢幻。

▲ 典雅鳥籠內有多種花卉襯托，非常浪漫。（曾耀輝攝）

秘密花屋更是亮點所在，屋內有320支閃亮花燈閃耀，如一片醉人的燈海。踏上中央的踏板，更會轉出你的專屬花系顏色密碼，反映出個人性格。共有7款色彩隨機出現，如紅色代表充滿活力、粉紫色代表浪漫及純真。

期間限定主題下午茶

位於11樓的Club Albergue 1601餐廳，亦推出以《The Secret Garden》為靈感的主題下午茶，由5月13日至6月21日供應。英式下午茶三層架並有7款鹹甜點，包括迷你蟹肉酥皮餡餅、吉士草莓千層酥、特濃朱古力慕絲蛋糕等。每日3pm至530pm供應，$388兩位用，在戶外的空中花園中品嘗，別有風味。

▲ 下午茶套餐每日供應，$388兩位。（曾耀輝攝）

5月13日至6月16日，即日單一電子貨幣消費滿$200，即可在4樓的《The Treasure Garden》兌換夾夾樂代幣一個，夾公仔機內有多種禮品，包括指定商戶$1,000現金券。逢星期六日更可額外獲得Club Albergue 1601 Secret Garden限定飲品一杯。

▲ 消費滿$200即可夾一次，夾中不算太難。（曾耀輝攝）

時代廣場《The Secret Garden》

查詢：2118 8900

日期：即日至7月5日

開放時間：10am至10pm

記者：張頌婷