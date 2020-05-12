【保育海豚】港島南區水域現亞熱帶斑海豚蹤影　海洋公園籲市民停止餵飼及觸摸海豚

▲ 亞熱帶斑海豚；拍攝於2019年10月30日。（圖片由香港海洋公園保育基金提供）

海洋公園保育基金今日（12日）表示，一條亞熱帶斑海豚自5月中起多次被發現於南區水域出沒，隨近日海豚的行蹤受到廣泛報導，而且愈來愈多市民上載與牠於水中互動的影片及相片到網上社交平台，尤其是在周末和公眾假期，保育基金非常關注該海豚的最新情況，呼籲市民跟海豚保持距離，不要騷擾海豚，並促公眾停止餵飼、觸摸或靠近該海豚。

保育基金指，該海豚身體狀況一直良好，亦沒有擱淺的危機，保育基金的「海洋生物擱淺行動組」及漁農自然護理署決定密切留意海豚的情況並且不作出干擾。

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▲ 亞熱帶斑海豚；拍攝於2018年2月27日。（圖片由香港海洋公園保育基金提供）

保育基金續稱，近日於深水灣及熨波洲一帶出沒的亞熱帶斑海豚（於不同社交平台被稱為「Dave」），其實早於2016年12月在西貢水域已被發現，當時該海豚身體狀況良好，並且有另外兩條亞熱帶斑海豚為伴，除了行動組及漁護署這幾年對海豚的密切觀察，保育基金亦多次接獲市民和漁民通知發現其蹤影，期間行動組曾到水中為海豚進行簡單檢查，牠顯得對人類存有戒心和避諱。惟自海豚在去年5月起於南區水域出沒以來，牠似乎顯得越來越習慣與人類接觸。

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海洋公園保育基金總監布文傑說：

為了個人及動物的安全，與野生動物保持距離是非常重要的，縱然該海豚看似與人類相處融洽，但野生動物的行為較難預測，所以互動有一定的危險性，與人類接觸等行為將有機會降低其警惕性及尋回同伴的意志。

他續稱：

香港擁有豐富的野生生態，我們都有責任互相尊重。

保育基金提醒，在操作水上機動船隻時，需注意周圍環境，以免傷害海豚。保育基金更呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚擱淺個案，可致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。

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記者：陳曉瑩