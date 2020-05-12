【沙中綫聆訊】港鐵歡迎報告稱紅磡站結構安全　金澤培：會根據合約追究

▲ 港鐵行政總裁金澤培（中）稱，屯馬綫於2021年底可全綫通車。（梁偉榮攝）

沙中綫紅磡站擴建月台工程醜聞遭揭發近兩年，包括連續牆及月台層板被指鋼筋疑遭剪短，政府今日（12日）公開調查委員會報告內容，報告稱，雖然月台確有2%至3%螺紋鋼筋遭剪短，但並不廣泛，也未至於令車站結構不完整。禮頓和港鐵也需對各自的管理，以及監察系統出現嚴重失誤負責。

2%至3%鋼筋遭剪但紅磡站結構安全 裁定禮頓港鐵需就嚴重失誤負責

港鐵行政總裁金澤培稱，尊重調查委員會的最終報告結論，確認紅磡站擴建工程結構，於完成適當措施後屬安全，港鐵落實的適當措施料今年中完成。他承諾，港鐵會加強管理、監察督促工程，以及加強管理流程和保存工序資料。

金澤培表示，對於港鐵過去的工地管理不足，表達歉意。他稱倘確認承辦商的責任後，港鐵一定會追究，包括考慮經法律途徑追究。

沙中綫工程風波於兩年前開始，紅磡站被揭發多項醜聞，包括有人疑剪短月台層板鋼筋、擅改圖則施工，以至偽造監工紀錄等。政府兩年前宣布成立獨立調查委員會，由法官夏正民擔任主席，曾傳召多名工程涉事方作供。

基於紅磡站擴建部分發生的連串事故及相關調查工作，政府當局於去年7月表示，大圍至紅磡段的目標通車日期，延至2021年年底。現時港鐵已啟用大圍至啟德段的一段新鐵路服務，稱為「屯馬綫一期」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：吳卓峰