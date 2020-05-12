【海洋公園救亡】旅發局指公園扮演重要角色助吸家庭旅客　盼能繼續營運

▲ 旅發局指，相信海洋公園仍然扮演重要角色，希望公園能繼續營運。（陳靜儀攝）

港府擬向海洋公園注資54億元，資助公園未來1年的營運、償還海洋公園的商業貸款，以及清繳大樹灣發展項目的費用， 否則公園將於6月破產倒閉，撥款議案本周五（15日）提交立法會財委會審議。旅發局主席彭耀佳表示，公園扮演重要角色，希望能繼續營運。

港府宣布海洋公園撥款削減至54億元 若6月未獲資助將面臨倒閉

彭耀佳指，海洋公園不僅是本地孕育的主題樂園，亦是本港其中一個極受歡迎的旅遊設施，豐富本港旅遊吸引力，亦有有助吸納家庭旅客，根據統計，去年訪港的過夜度假旅客中，近兩成是家庭客群，家庭旅遊景點有一定重要性。

他稱，在疫情過後、推動旅遊業復甦過程中，相信海洋公園仍然扮演重要角色，故此希望公園能繼續營運，旅發局在往後，亦會繼續與海洋公園緊密合作，積極進行推廣。

海洋公園閉園逾3個月 孔令成：海洋公園正面對有史以來最嚴峻財務挑戰

有逾40年歷史的海洋公園因新冠肺炎疫情停業逾3個月，令緊絀的財務狀況雪上加霜，港府昨建議撥款54億元為公園「續命」一年，包括償還30億元商業貸款，否則公園下月內會面臨破產倒閉。政府將在未來半年重新檢討海洋公園運作，暫時擱置年初提出注資過百億元的發展大計，為公園重生尋找路向。

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記者：陳曉瑩