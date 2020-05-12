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【幸福放閃】張寶兒送上驚喜慶生派對　39歲袁偉豪生日放閃晒親嘴相

娛樂 18:27 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

張寶兒跟袁偉豪很甜蜜呢。

相戀3年的袁偉豪跟張寶兒近日被揭聯手入市置業，被指共築愛巢好事近，而昨日（5月11日）為袁偉豪的39歲牛一，女友張寶兒為他舉行慶生派對，邀請了一班好朋友出席，為男友送上驚喜，張寶兒今日於社交平台分享慶生照片，二人更於鏡頭前錫錫甜蜜非常。

張寶兒於個人Instagram分享為男友袁偉豪慶生的照片，一班好朋友包括豹哥單立文、豹嫂胡蓓蔚、胡定欣、陳山聰跟太太Apple均有出席派對，張寶兒為男友準備了結他型蛋糕，認真貼心。

【好事近】袁偉豪張寶兒聯名買複式豪宅　張寶兒不否認有結婚計劃

張寶兒為男友袁偉豪舉行慶生派對。（取自instagram）


當中更留言道：


這一年﻿發覺原來家人朋友相聚也不是必然﻿，希望這些小小珍貴的人和事﻿，能湊成讓你生日快樂的點滴﻿，三十九歲生日快樂﻿，願你繼續健康平安﻿，今晚不知道你有沒有驚喜﻿，不過感恩有很多疼你的人﻿，好朋友的心思和支持﻿，讓在旁的我也感到幸福﻿。

袁偉豪跟張寶兒親嘴，大放閃光彈。（取自instagram）

【生日放閃】張寶兒送香吻慶男友迎39歲　袁偉豪視女友為人生伴侶：感激陪過低潮期


現年39歲的袁偉豪（Benjamin）與28歲女友張寶兒（Bowie）拍拖3年，近日二人聯手入市買樓。根據土地註冊處顯示，袁偉豪及張寶兒以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位，呎價近3萬元，由於聯名共築愛巢，因而被指好事近。


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撰文 : TOPick柴犬出動

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