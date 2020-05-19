【姚珏專訪】小提琴家姚珏：3歲半就能看出小孩音樂天份　籲家長為子女學音樂訂長遠目標

▲ 姚珏認為3歲半是兒童學音樂的最佳起步點，家長最好為子女在7歲前養成練琴習慣。（梁偉榮攝）

「小時候爸爸跟我嘮叨，要成為成功的音樂家，成功以後，為社會做更多事情。」作為國際知名音樂家姚笛的女兒，傳承父親的音樂路彷彿理所當然，即使已是中國首屈一指的小提琴家，姚珏明白爸爸的寄望不止於此，她於是一直醉心教育，要用音樂影響世界。

不過，姚珏對慕名而來拜師學藝的人卻非有求必應，因她重視學習藝術者的出發點，

若學音樂只為了考大學，那就不要學，我覺得只是浪費時間。

小提琴家姚珏：音樂帶給小孩熱誠

每個星期天，家裏總是高朋滿座，但對小時候的姚珏來說，都是一場噩夢。姚珏最難忘爸爸的一聲令下︰「來！拉小提琴給叔叔們聽！」小小人兒總因學藝未精而害怕得淚流滿面，今日回想，姚珏只有感激之情

最終我都習慣了拉給叔叔聽，之後我很開心，上台都不怕了，那是辛苦的，他每天見到我這樣哭，他辛苦，朋友也辛苦，但他堅持下來，我就成功了。

【保就業計劃】僱主成功申請後料3至4周可獲補貼 當局會上門進行抽查

嚴父堅持 成就超凡小提琴藝



姚珏毫不避諱談及幼時曾因不想練琴而剪斷弦綫，但嚴師出高徒，她最終在嚴父特訓下終有所成就，姚珏從自身經歷悟出一套育兒經，

家長最重要是培養（子女）習慣吧，學任何藝術都要毅力，毅力是訓練出來的。很多父母覺得，老師來了就甚麼都不用管，那就麻煩了。

不過姚珏強調，規範子女絕對不是永遠的，「（小孩）7歲以前，我會很強硬的，每次回家的時候都問︰『琴練了嗎？沒練？好，給我去練15分鐘』，堅持一段時間，他後來不練琴也會難過了。」

若遇上孩子頑強對抗，姚珏建議：「我覺得首先要看他是不喜歡（彈琴），還是因為他已經練了很多，其次可讓他多看多聽（音樂），若能令他眼晴發亮，我覺得是有希望的，然後再調整課程。」

【姚珏專訪】疫境下藝術界新機遇 網上直播音樂會單場獲近萬點擊人次

3歲半最佳起步點 勿太催谷

因此，姚珏認為3歲半是兒童學音樂的最佳起步點，以及早讓子女養成練琴習慣。多年來桃李滿門，姚珏笑言能看出莘莘學子誰有天份，一旦遇上有天份的學生「千萬不要push（催谷）他」，姚珏搖搖頭︰「他沒有這個程度可以讓他這麼快，但是很難的，香港就是把他逼呀逼呀，他一緊張就鬆不下來，鬆不下來就去不遠了。」不過，天份不代表一切，

再有天份，但你不練琴，都是發揮不出來的。

姚珏育有兩名女兒，出身音樂世家，琴藝同樣了得，卻沒有續走音樂家之路，姚珏對女兒決定表示尊重，

我覺得音樂家不是每個人都一定會成功，音樂可以給你人生帶來很多色彩呀。

認清學習目標 藝術帶來歡樂

姚珏透露，17歲幼女已立志成為一個作家，希望用文字感動更多孩子，當遇上壓力時便會彈彈琴，「在她生活中，能夠用這個（彈琴）減壓令她更開心，我覺得就夠了。」至於大女兒則修讀國際關係，姚珏表示：「其實我的大女兒也在創作，只是她沒有用小提琴創作，而是用各個社會的文化底子來將世界連結在一起。」

▲ 姚珏強調學藝術是為了從中得到樂趣及提升創造力，揚言：「若學音樂只為了考大學，那就不要學，我覺得只是浪費時間。」（梁偉榮攝）



姚珏最後強調，作為家長，最重要是要讓子女認清學習藝術的目的，她解釋學藝術是為了從中得到歡樂，及提升creation（創造力）以回饋社會，

作為世界公民，不同行業都要有leader（領袖），把我們的世界弄得更完美。

姚無奈指，有家長要求子女學習音樂只是為了考大學，

若目標只是要到8級，考到了就give up（放棄）了，但孩子的人生太長了，你只想要短期的，那就不要學，我覺得只是浪費時間。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：鄧凱文