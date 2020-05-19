【姚珏專訪】疫境下藝術界新機遇　網上直播音樂會單場獲近萬點擊人次

▲ 香港弦樂團早前將4場「美樂共賞」社區音樂會系列改為網上直播進行。（受訪者提供）

國際知名小提琴家姚珏視學習藝術為提升個人創造力，於是今年迎來新冠肺炎的重大挑戰，姚珏決意轉危為機，積極為其創辦的「姚珏天才音樂學院」及「香港弦樂團」探索網上教學或表演平台。

半數停學 音樂學院收入挫

曾言道享受舞台的姚珏，對於網上平台失去現場感，她說：

最重要是心態轉變，我們只是希望把音樂帶給愈多人愈好，（音樂）不應該只為我們（表演者）在做。

姚珏坦言，疫情對演藝界影響重大，她創辦的「姚珏天才音樂學院」2月曾向家長發通知，強調學院會做足防疫措施，也讓學童選擇延遲上課，結果有一半學生因年紀太小，決定暫時停學，使學院收入大跌5成至收支不平衡；此外，姚珏創辦的「香港弦樂團」因得到賽馬會資助而免費教授300名基層學生的計劃，也因停課而宣告停擺。

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姚珏透露，其音樂學院2月底開展網上授課，及於每星期免費向學生發放技術性教學短片，讓學生拍下在家練習的短片，讓導師點評，「雖然income（收入）沒有增長，但能讓孩子停課不停學。」姚珏坦言，最大困難是部分較年幼學童未懂善用科技，故姚珏亦推出音樂欣賞課短片，讓幼童能繼續欣賞音樂。

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姚珏常把「應變」二字掛在嘴邊，如香港弦樂團早前將4場「美樂共賞」社區音樂會系列改為網上直播進行，截至5月10日，4場音樂會合共錄得16,800點擊人次，她認為成績十分鼓舞，問到藝術家要對着鏡頭表演是否可惜，她卻視為機遇︰

音樂是為了感染更多人，香港一直不夠觀眾群，疫情讓我們看到更多選擇。

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記者：鄧凱文