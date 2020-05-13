【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生

▲ 厄瓜多爾一名9歲女童因家中已斷糧3天，深陷絕望的她早前選擇在家中上吊自殺身亡。

新冠肺炎肆虐全球，不少國家實施社區隔離政策遏止疫情。厄瓜多爾一個一家四口的家庭，近日因當局的隔離政策而令生計大受影響，家中更已斷糧3天，其中9歲女兒因此深陷絕望，最終選擇在家中上吊自殺身亡。

據當地傳媒《EL UNIVERSO》報道，女童的兄長上周六（9日）回家時，發現妹妹在家中上吊自殺，不幸的是當時妹妹已經沒有了呼吸，警方接報到場後只能把妹妹的遺體送往當地法醫處。

報道指，因自殺離世的女童過去一直由母親獨自撫育，該單親母親除女兒外，另外還育有兩名兒子，這一家四口的生計過去均由母親打散工補貼家用。但自新冠肺炎爆發疫情以來，母親不幸失業，家中的經濟狀況即陷入困境。

據鄰居指，他們事後才從女童的兄長得悉，原來他們家中已經斷糧3天，陷入絕望的女童於是在母親出外找工作，兩位兄長出門找食物的時候，選擇獨自在家上吊自殺。事件發生後，當地居民特意為這個不幸的家庭湊了一筆緊急的款項，同時為他們尋找一處新的住所及足夠的食物，希望可暫時解決他們的燃眉之急。據資料顯示，厄瓜多爾目前已有近3萬宗確診個案，其中有2145宗死亡個案。

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責任編輯:王俊賢