【兒童健康】幼兒「奶睡」易蛀牙及患中耳炎　營養師教2招安撫入睡改壞習慣

▲ 註冊營養師周詠苑指出，幼兒若長期「奶睡」，不但會增加蛀牙的機會，而且可能會容易患上中耳炎。（iStock圖片）

當了媽媽後，自己的Facebook帳戶像換成了孩子的成長日誌，所分享的都是孩子的生活相片與影片。峰峰媽媽上載了一段峰峰手拿奶樽攤在梳化上的影片，見他半睡半醒地喝着奶，既想睡又想喝奶的樣子，令人不禁按下「哈哈大笑」的表情符號大讚他可愛。

吸啜奶嘴是自我安撫

看清楚峰峰媽媽的留言，原來她既煩惱又擔心，她寫道︰「已兩歲了，仍像個寶寶般每晚捧着奶樽喝着奶才肯入睡，怎麼辦？」

寶寶喜愛吸啜奶嘴或奶樽，是自我安撫、紓緩的方法，令他們有安全感而容易入睡。令人擔心的是幼兒若長期「奶睡」，奶所含的糖份長時間接觸牙齒，會增加蛀牙的機會，而且躺臥着喝奶，亦可能導致奶倒流入耳道，出現中耳炎。

▲ 讓孩子抱着喜歡的毛公仔，以代替啜奶嘴獲得安撫，可逐漸改變「奶睡」的習慣。（iStock圖片）

家長可嘗試以下兩招，為幼兒改掉壞習慣：

1.若孩子需要睡前喝奶的話，可用杯代替奶樽，喝奶後再學習刷牙齒，養成好習慣。

2.臨睡前，爸媽可在床邊談談天、說故事，或讓孩子抱着喜歡的毛公仔，以代替啜奶嘴獲得安撫，改變「奶睡」的習慣。

2歲以下幼兒不宜喝低脂奶

亦有媽媽問，幼兒一直只肯喝奶粉，不肯喝牛奶有問題嗎？應選需冷藏的鮮牛奶嗎？可放室溫的盒裝UHT奶營養價值是否較低？其實我自己一直都給卓諺選UHT奶，方便攜帶之餘，亦不用再翻熱即可飲用。

18至24個月的幼兒，平日應多進食不同食物達致均衡營養，建議每日2杯奶（16安士），提供足夠鈣質、脂肪、維他命等營養；事實上，各種奶的營養價值相若，反而要注意的是，2歲以下幼兒，需攝取較多脂肪以提供腦部發展，不宜以低脂奶或脫脂奶取代，亦不建議經常飲用糖份較高的奶品，如朱古力奶、士多啤梨奶等。

撰文：周詠苑（註冊營養師）