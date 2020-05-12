【暗藏污潰】萬呎高空上的嘔心經歷 　空姐爆乘客用透明杯裝尿座位上有糞便

▲ 一班空姐空少大爆機槍內最污糟的地方，以及上班時遇過最嘔心的事。

新冠肺炎疫情影響之下，不少香港人最掛念的就是去旅行！一班空姐空少日前上ViuTV節目《晚吹－又要威又要戴頭盔》時，大爆機槍內最污糟的地方以及遇過最嘔心的事，主持之一的迪偉聽完後直呼：「死啦唔好坐飛機啦」！

獨立包裝毛氈包著用過鐵餐刀

不少人一上機都會要求毛氈，而其中一位空少就表示毛氈其實極污糟。正常毛氈應該要經過清洗及消毒後再放入膠袋，但他曾多次打開膠袋都見到有嘔吐物。最誇張的一次，更是見到有一把用過的鐵餐刀在密封膠袋裡面。

這名空少又爆料，有一班機延誤了頗長時間，到客人落機後做after landing check時，他竟然發現有一條T-back丁字褲在座位上！

座位屎潰求其抹

而機上的座位及地上也暗藏污潰。一名空姐分享某次在班機爆滿情況下，見到其中一個座位有疑似屎潰：

阿姐唔肯block咗個位，點咗最junior嗰個去抹，抹完又照俾客人坐，真係好離譜。

主持之一的林二汶分享，某次貪方便穿拖鞋上機，結果整個腳掌被跳蚤咬，而迪偉就表示會將背包放在地上。幾位空中服務員一致指出地上超污糟，直言如果有人嘔了落地，只會抹幾下、噴下消毒就算，讓迪偉越聽越驚！

客人送上嘔心暖「蘋果汁」

收餐時都會遇上不少嘔心的情況。其中一名空姐分享，有客人使用飛機餐的透明杯小便，再叫她收杯，摸上手時隨時還「暖暖地」。

佢小便完唔會即刻嗌你，你經過時可能已經放咗一陣，無泡沫，但就蘋果汁咁嘅色。

但讓她感到最嘔心的，是有乘客有廁所的洗手盆內嘔吐：「我們沒有方法疏通，要找一個勇者戴上燒烤用手套把它清理掉。」由於空中服務員每次下機後都會有評分制度，而評分會影響升遷，因此通常會有「搏表現」的同事自願擔當勇者，清理嘔吐物。

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責任編輯：王俊賢